Jack Black dice di essere “pronto” per realizzare un sequel di School of Rock. Parlando con il notiziario Joe, secondo Variety, l’attore ha detto che tornerebbe volentieri per un potenziale School of Rock 2 se tutte le stelle giuste si allineassero.

“Vorrei che ci fosse School of Rock 2: Electric Boogaloo“, ha detto Jack Black “Sono pronto.”

Jack Black non vuole realizzare School of Rock 2 senza Mike White

Jack Black ha aggiunto: “Sai che Mike White ha scritto il primo ed è un genio. E dovremmo riavere Mike White in sella, ma in questo momento è molto impegnato con White Lotus, il miglior programma televisivo”.

Riflettendo sul 20° anniversario di School of Rock, Jack Black ha dichiarato a The Hollywood Reporter nel dicembre 2023:

“È stato un momento davvero grande per me. Quel film mi ha messo sulla mappa in molti modi. Rimane la mia esperienza preferita nella mia carriera perché mi ha dato la possibilità di fare tutte le cose che so fare meglio, recitare, esibirmi e scrivere musica, e lavorare con il mio scrittore preferito, Mike White, che ha fatto un lavoro incredibile scrivendo nella mia voce. È molto raro e molto speciale quando ciò accade, e lavorando con Richard Linklater, il regista, tutti i pianeti si sono allineati su quello, e ho sempre pensato che quello sarebbe stato sulla mia lapide, e sto bene. con quello: il ragazzo di School of Rock.

Distribuito nel 2003, School of Rock ha visto Jack Black interpretare Dewey Finn, un musicista sfortunato che diventa accidentalmente un insegnante supplente dopo essere stato confuso con il suo compagno di stanza, interpretato da White. Dewey sfrutta quindi l’opportunità per insegnare a una classe di bambini come diventare rock star.

Il film, diretto da Linklater, vede protagonisti anche Joan Cusack, Sarah Silverman, Miranda Cosgrove e altre. School of Rock è stato precedentemente adattato in un musical teatrale presentato per la prima volta nel 2015. C’era anche una serie televisiva School of Rock che è stata presentata in anteprima su Nickelodeon nel 2016 ed è andata in onda per tre stagioni.