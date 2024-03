Oltre alla descrizione ufficiale dei personaggi e al primo trailer di The Acolyte: La Seguace, la LUCASFILM ha permesso alla showrunner della nuova serie tv basata su Star Wars Leslye Headland, di rilasciare un’intervista che ha svelato alcune anticipazioni su cosa aspettarsi dalla serie tv.

“Sarò sincero con te. Non lo fanno”, ha recentemente detto aCollider lo showrunner di The Acolyte: La Seguace Leslye Headland quando le hanno chiesto se vedremo qualcosa di più della semplice Vernestra dai libri. “In parte è perché volevo salvare alcune persone per la seconda stagione. Mi sono davvero concentrato su Vern. Vern era un personaggio che mi ha colpito immediatamente perché volevo vedere un arco narrativo su dove eravamo con i Jedi. quando entriamo in questa storia.”

“Spero che i fan di High Republic siano entusiasti delle vesti bianche, perché eravamo davvero intenzionati a usarle”, ha continuato. “Non solo perché era un cenno ai libri, ma anche perché penso che spieghi davvero molto dal punto di vista tematico. Non si troveranno coinvolti in un mucchio di scaramucce, sai? Si vestono tutti di bianco, perché non sta succedendo molto.” “Vedrai alcune cose dall’UE, vedrai alcuni alieni di Clone Wars, riferimenti alle edizioni speciali. Ci sono molte cose divertenti lì che non sono necessariamente collegate a The Mandalorian o The Skywalker Saga.”

The Acolyte: La Seguace: la trama e il cast della serie

The Acolyte: La Seguace è interpretata da Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo e Carrie-Anne Moss.

La sinossi ufficiale recita: “Un’indagine su una scioccante serie di crimini mette un rispettato Maestro Jedi (Lee) contro una pericolosa guerriera del suo passato (Stenberg). Mentre emergono altri indizi, i due percorrono un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che tutto non è ciò che sembra“. La serie è ambientata durante l’era dell’Alta Repubblica della linea temporale di Star Wars, ovvero prima degli eventi dei film di Star Wars.

Leslye Headland è la creatrice della serie The Acolyte: La Seguace, basata su Star Wars di George Lucas, e ne è produttrice esecutiva insieme a Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King e Jason Micallef. Charmaine DeGraté e Kor Adana sono i produttori esecutivi. Rayne Roberts, Damian Anderson, Eileen Shim e Rob Bredow sono i produttori.

Headland ha diretto anche i primi episodi (episodi 101 e 102). I registi Kogonada (episodi 103 e 107), Alex Garcia Lopez (episodi 104 e 105) e Hanelle Culpepper (episodi 106 e 108) completano la regia della serie. Il pluripremiato compositore Michael Abels, noto per il suo lavoro in Scappa – Get Out e Us, ha firmato la colonna sonora di The Acolyte: La Seguace.