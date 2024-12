Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, svelati otto minuti del film – video

La mossa della Sony Pictures di diffondere 8 minuti di Kraven – Il Cacciatore poco prima dell’uscita del film è stata derisa da molti utenti, che hanno considerato la scelta “disperata” per aumentare l’interesse per l’ultimo film Marvel dello studio che condivide la data di uscita, il 13 dicembre, con Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim.

Warner Bros. Discovery ha risposto oggi pubblicando i primi 8 minuti del suo prequel animato, offrendo ai fan un’idea migliore di cosa aspettarsi da questa avventura.

In Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim, un film anime originale distribuito nei cinema dalla New Line Cinema, torneremo nella Terra di Mezzo, l’iconico mondo precedentemente portato in vita nella trilogia Il Signore degli Anelli, basato sui venerati libri di J.R.R. Tolkien.

L’impressionante cast vocale è guidato da Brian Cox (Succession) nel ruolo di Helm Hammerhand, il potente Re di Rohan; Gaia Wise (A Walk in the Woods) nel ruolo di sua figlia Héra; e Luke Pasqualino (Snowpiercer) nel ruolo di Wulf. Miranda Otto, che ha offerto un’indimenticabile e premiata interpretazione nella trilogia de Il Signore degli Anelli, riprende il suo ruolo di Éowyn, Scudiera di Rohan, che funge da narratrice del racconto.

Tutto quello che c’è da sapere su Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim

Al cinema dal 1 gennaio 2025 distribuito da Warner Bros. Pictures

Sinossi: Ambientato 183 anni prima degli eventi della trilogia originale, “Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim” racconta il destino della Casata di Helm Hammerhand, il leggendario re di Rohan. Un attacco a sorpresa da parte di Wulf, un astuto e spietato signore del Dunlending in cerca di vendetta per la morte di suo padre, costringe Helm e il suo popolo a organizzare un’audace ultima resistenza nell’antica roccaforte di Hornburg – una possente fortezza in seguito conosciuta come il Fosso di Helm. Trovandosi in una situazione sempre più disperata, Héra, la figlia di Helm, deve trovare il coraggio di guidare la resistenza contro un nemico mortale intenzionato alla loro totale distruzione.