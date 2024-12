Wicked: Mattel citata in giudizio per le bambole che includevano un collegamento a un sito Web porno sulla confezione

Mattel è stata citata in giudizio per aver stampato erroneamente l’URL di un sito pornografico sulla confezione delle bambole Wicked (qui la recensione) in edizione speciale. Avevamo dato la notizia del ritiro delle bambole qualche settimana fa.

Secondo i documenti del tribunale, una residente della Carolina del Sud sta avviando una class action dopo aver acquistato il giocattolo per la figlia piccola, che ha visitato il sito Web X-rated che “non aveva nulla a che fare con la bambola ‘Wicked'”. La società di giocattoli ha erroneamente elencato un sito Web con un titolo simile a quello di un sito di intrattenimento per adulti Wicked Pictures, anziché la pagina ufficiale del film della Universal Pictures, con Cynthia Erivo e Ariana Grande. La querelante sostiene che Mattel non ha offerto un rimborso e ritiene che lei e la figlia abbiano sofferto di “stress emotivo” a causa dell’errore di stampa.

Powered by

“Queste scene erano hardcore, immagini pornografiche di nudo integrale che raffiguravano veri rapporti sessuali”, si legge nella causa. “La figlia minorenne della querelante ha immediatamente mostrato le fotografie alla madre ed entrambe sono rimaste inorridite da ciò che hanno visto. Se la querelante fosse stata a conoscenza di un difetto così inappropriato nel prodotto, non l’avrebbe acquistato”.

Mattel, il produttore di Barbie, ha ritirato il giocattolo dagli scaffali di rivenditori tra cui Target, Amazon e Kohl’s. Ha inoltre rilasciato una dichiarazione in cui affermava di essere “a conoscenza di un errore di stampa sulla confezione delle bambole della collezione Mattel ‘Wicked’, vendute principalmente negli Stati Uniti, che intendeva indirizzare i consumatori alla landing page ufficiale WickedMovie.com”. L’azienda ha consigliato ai consumatori che hanno già le bambole di “scartare la confezione del prodotto o oscurare il collegamento”. Né Universal né Mattel hanno risposto alla richiesta di commento.

Dopo l’uscita di Wicked nei cinema, il responsabile marketing di Universal Michael Moses ha dichiarato a Variety di non ritenere che l’errore abbia danneggiato le vendite dei biglietti per il film. Il musical cinematografico ha incassato la sbalorditiva cifra di 112 milioni di dollari al suo debutto e da allora ha incassato 263 milioni di dollari a livello nazionale e 360 ​​milioni di dollari a livello globale.

“Non credo che tutta la stampa sia buona stampa. Divido sempre gli incidenti tra ciò che potrebbe effettivamente danneggiare il desiderio di vedere il film e ciò che potrebbe non farlo”, ha affermato. “Penso che questo sia un esempio di un aneddoto più che di una minaccia.”