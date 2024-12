Kraven – Il Cacciatore: ecco i primo violenti e sanguinosi otto minuti del film!

Con Kraven – Il Cacciatore a meno di due settimane dall’uscita nei cinema dopo che i biglietti sono stati messi in vendita per le proiezioni USA, ci aspettavamo che la Sony Pictures scegliesse di diffondere un trailer finale per l’adattamento dei fumetti Marvel. Invece, lo studio ha reso disponibili i primi 8 minuti del film!

È una mossa senza precedenti e un approccio solitamente riservato a quando un grande successo arriva sulle piattaforme digitali. Sembra che la Sony voglia dare ai fan un’idea migliore di cosa aspettarsi dal tanto atteso debutto live-action di Kraven e questo primo segmento del film ci promette molta azione e tanto sangue.

Powered by

Nell’anteprima, seguiamo Kraven mentre viene trasportato in prigione dove elimina violentemente alcuni gangster. Aaron Taylor-Johnson ha chiaramente ripassato il suo russo per queste scene e il Cacciatore riesce a scappare senza sforzo dopo aver mostrato i superpoteri che lo rendono più che umano.

La clip estesa termina con Kraven che ha abilmente ucciso uno dei prigionieri e ne ha preso il posto.

Sembra un modo intelligente da parte di SONY per convincere i fan che il film è molto diverso da quello che hanno visto fino a questo momento. Bisogna solo capire se questa scelta verrà premiata nei giorni di apertura in sala! Di seguito ecco il filmato:

Kraven – Il Cacciatore: tutto quello che sappiamo sul film!

Dopo il successo di Venom: Let There Be Carnage e Spider-Man: No Way Home, Sony continua ad espandere il suo universo Marvel e Kraven the Hunter si unisce a una lista che include anche Madame Web con Dakota Johnson e il progetto Spider-Womandi Olivia Wilde. Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk hanno scritto la sceneggiatura di Kraven – Il Cacciatore e il fatto che il film attiri talenti di alto livello è sicuramente un buon segno. Kraven – Il Cacciatore uscirà al cinema l’11 dicembre 2023 distribuito da Sony Pictures Italia e Warner Bros.