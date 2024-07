Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum, Peter Jackson rivela importanti dettagli sulla trama

Quando si parla dell’apice degli adattamenti epici da libro a schermo, la maggior parte di noi indica la trilogia de Il Signore degli Anelli come il primo della lista. Dietro a quel capolavoro dei primi anni 2000 c’era il regista Peter Jackson, che sta per tornare ancora una volta nel mondo della Terra di Mezzo con l’incarico di produrre a livello esecutivo il film intitolato provvisoriamente Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum. Il film è ambientato prima degli eventi accaduti ne Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello, un periodo in cui in molti nella Terra di Mezzo sono alla ricerca di Gollum.

Il lavoro di Jackson nella trilogia cinematografica è stato accompagnato da numerose sequenze di battaglia. Tuttavia, per Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum, l’attenzione sembra si concentrerà più sulla comprensione della mente di Gollum che sulle scene di battaglia contro gli orchi. Come riportato da Collider, parlando delle possibili strade che la storia potrebbe prendere, Jackson ha rivelato che la storia della creatura e il contrasto tra le personalità di Gollum e Sméagol saranno al centro dell’attenzione:

“Il personaggio di Gollum/Sméagol mi ha sempre affascinato perché Gollum riflette il peggio della natura umana, mentre il suo lato Sméagol è, probabilmente, piuttosto simpatico. Penso che sia in sintonia con i lettori e con il pubblico del cinema, perché c’è un po’ di entrambi in ognuno di noi. Vogliamo davvero esplorare la sua storia e approfondire le parti del suo viaggio che non abbiamo avuto il tempo di trattare nei primi film. È troppo presto per sapere chi incrocerà il suo cammino, ma è sufficiente dire che prenderemo spunto dal Professor Tolkien“.

Quando si svolgerà Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum?

Il mondo costruito da Tolkien ne Il Signore degli Anelli è vasto e comprensivo, con molte storie lasciate in sospeso attraverso la Prima, la Seconda e la Terza Era. Descrivendo la regia del prossimo film come “un sogno che si avvera“, Andy Serkis ha rivelato che il progetto è quello di raccontare le storie non sfruttate di questo mondo. “Abbiamo iniziato a parlarne circa otto mesi fa“, ha ricordato l’attore. “Dicevano: ‘Andy vogliamo davvero rinvigorire la Terra di Mezzo. Ci sono così tante storie nuove che vogliamo coinvolgere“.

Dato che Gollum incontra la sua fine tra le fiamme del Monte Fato verso la fine de Il ritorno del Re, è lecito aspettarsi che Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum si svolgerà prima di quegli eventi, idealmente anche prima che Frodo intraprenda il suo viaggio. Questo suggerisce che personaggi iconici come Aragorn, Boromir, Gandalf e Legolas potrebbero tornare in qualche modo, come suggerisce Serkis. Viggo Mortensen, che ha interpretato Aragorn nella trilogia originale, si è detto interessato se la trama è quella giusta, e anche Ian McKellen si è detto pronto a riprendere il personaggio di Gandalf.