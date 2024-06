Ian McKellen anticipa il ritorno nei panni di Gandalf ne Il Signore degli Anelli: Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum: “Se dovessi essere vivo!”

Sir Ian McKellen vorrebbe tornare a interpretare Gandalf. A marzo, abbiamo saputo che un nuovo film del franchise Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum sarebbe uscito nei cinema nel 2026, con Andy Serkis a bordo per dirigere e riprendere il ruolo di Gollum. Anche il regista della trilogia originale Peter Jackson e i suoi partner di sceneggiatura Fran Walsh e Philippa Boyens torneranno come produttori e “saranno coinvolti in ogni fase del percorso” secondo David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery. Il titolo provvisorio del film è Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum, che dovrebbe dare un’idea abbastanza chiara di ciò su cui si concentrerà la storia.

Questo periodo di tempo è menzionato nei libri, con Gandalf e Aragorn che tentano di rintracciare Gollum prima che cada nelle mani di Sauron. Nei film, il mago dice di aver “cercato ovunque la creatura Gollum“, ma “il Signore Oscuro lo ha trovato per primo“. Nei libri, Aragorn rivela di essere riuscito a catturare Smeagol (“mi ha morso… e non sono stato gentile“) vicino alle Paludi Morte, ma non è riuscito a ottenere da lui alcuna informazione.

Avevamo dato per scontato che gli attori più giovani sarebbero stati scelti per questi ruoli, ma sembra che Sir Ian McKellen sia stato in contatto con lo studio per un potenziale ritorno nei panni di Gandalf, anche se non ha ricevuto un’offerta ufficiale.

“Non mi rado da mesi“, dice l’attore veterano al LA Times. “Ma non c’è una sceneggiatura, non c’è un’offerta, non c’è un piano.” McKellen aggiunge che potrebbe essere interessato, prima di aggiungere con una risatina: “Se dovessi essere vivo“.

Ian McKellen è ancora nel fiore della sua carriera, a 85 anni, e la tecnologia anti-invecchiamento ha fatto molta strada da quando lo abbiamo visto come un Magneto più giovane in X-Men: Conflitto finale. A seconda dell’entità del ruolo di Gandalf, non c’è dubbio che non potrebbe indossare ancora una volta il cappello a punta e il bastone.

Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum è atteso nelle sale nel 2026. La prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è disponibile in streaming su Prime Video, in vista della première della seconda stagione il 29 agosto.