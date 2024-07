The Acolyte: nel nuovo episodio è presente un altro riferimento a Kylo Ren

Nei momenti finali dell’episodio della scorsa settimana de The Acolyte: La Seguace, lo Straniero si è avvicinato a un Osha a terra, mentre in sottofondo si sentiva il tema familiare di Kylo Ren. Questo ha portato a speculazioni sul fatto che il cattivo Sith potrebbe essere il fondatore dei Cavalieri di Ren, e se si rimane durante i titoli di coda dell’episodio odierno “Teach/Corrupt“, è difficile non notare il tema di Ben Solo intorno al minuto 35:40. È un ovvio riferimento ai Cavalieri di Ren, un ovvio cenno al futuro Leader Supremo del Primo Ordine e ci deve essere una ragione per la sua inclusione.

Se lo Straniero non è il fondatore dei Cavalieri di Ren, allora forse il “Potere del Due” che sta cercando ha a che fare con una Diade della Forza? (che Rey e Ben rappresentano nel futuro). Comunque sia, quando di recente è stato chiesto a Leslye Headland, showrunner di The Acolyte: La Seguace, di spiegare l’inclusione del tema, ha risposto: “Vorrei poterlo dire. È lì di proposito, ma non posso dirvi perché e non posso entrare nel merito. Ma lo vedrete“. I fan di Star Wars si sono anche affrettati a paragonare il pianeta senza nome in cui si rifugia lo Straniero ad Ahch-To.

È lì che Luke Skywalker si è nascosto durante la trilogia sequel e si dà il caso che sia il luogo di nascita dell’Ordine Jedi. Tuttavia, visto che il pianeta è attraversato da Cortosis, crediamo che si tratti in realtà di Bal’demnic. Il pianeta fu largamente ignorato fino a quando la conoscenza dei suoi ricchi giacimenti di minerale Cortosis cadde nelle mani dei Signori dei Sith Darth Tenebrous e Darth Plagueis. Quest’ultimo vi uccise il suo Maestro e procedette all’estrazione del prezioso materiale fino alla sua morte per mano di Palpatine.

Ovviamente si tratta di contenuti dell’Universo Espanso, ma potrebbero offrire alcuni indizi su ciò che accadrà e su come lo Straniero si inserisca esattamente nel più ampio franchise di Star Wars e nella stirpe dei Sith. Date anche le parole della showrunner, è lecito attendersi delle risposte a questi quesiti nei prossimi episodi. Non resta dunque che attendere la prossima settimana per scoprire se ci saranno ulteriori indizi riguardo a questo mistero. Di seguito, ecco i video che permettono di ascoltare il tema di Ren:

#TheAcolyte Okay but like they already put Kylo Ren’s theme TWICE🙈 in two episodes in a rom! I mean, something is going on!!! 🫣🤡 pic.twitter.com/hgBJGtC0am — 🦋Break Of Dawn🦋 (@aurorejiud) July 3, 2024

Tutto quello che sappiamo su Star Wars: The Acolyte: La Seguace

The Acolyte: La Seguace è l’annunciata serie tv parte del franchise di Star Wars creata da Leslye Headland. La serie tv è ambientato alla fine dell’era dell’Alta Repubblica prima degli eventi dei principali film di Star Wars.

The Acolyte: La Seguace è ambientato alla fine dell’era dell’Alta Repubblica in un mondo di “segreti oscuri e poteri emergenti del lato oscuro”, circa 100 anni prima di Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma (1999). Un’ex Padawan si riunisce con il suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, ma le forze che affrontano sono più sinistre di quanto avessero mai previsto.

Nel cast della serie tv protagonisti sono Amandla Stenberg come ex padawan, Lee Jung-jae come Maestro Jedi, Manny Giacinto, Dafne Keen come una giovane Jedi, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson nei panni di Vernestra Rwoh, un cavaliere Jedi prodigio. Charlie Barnett come un giovane Jedi, Dean-Charles Chapman, Carrie-Anne Moss come una Jedi, Margherita Levieva, Joonas Suotamo nei panni di Kelnacca, un maestro Jedi Wookiee.