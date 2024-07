X-Men ’97: nuovi aggiornamenti sullo sviluppo della seconda stagione

Dopo il successo di X-Men ’97 su Disney+ all’inizio di quest’anno, i fan non hanno potuto fare a meno di chiedersi se ci sarà una seconda stagione in cui poter rivedere gli amati mutanti. Sappiamo ora che questa seconda stagione ci sarà e adesso, parlando con il The Official Marvel Podcast, Brad Winderbaum, il responsabile del settore Marvel Streaming, Televisione e Animazione dei Marvel Studios, ha chiarito che i fan saranno entusiasti del ritorno della serie.

“Abbiamo grandi progetti per la seconda stagione“, ha detto. “Ho già visto tutte le animazioni e siamo sulla buona strada per creare qualcosa che raggiunga le vette della prima stagione. So che la prima stagione è una cavalcata emotiva; quella cavalcata continuerà in modo “molto X-Men” nella seconda stagione“. Non sono stati forniti dunque maggiori dettagli, ma si evince che il progetto per la seconda stagione è attualmente in fase di sviluppo, per cui potrebbe non volerci troppo prima di poter vedere nuovi episodi.

La serie TV X-Men ’97

X-Men ’97 si è rivelato un grande successo di critica e di fan: il finale del 15 maggio, “La tolleranza è l’estinzione, parte 3”, ha raccolto 3,5 milioni di visualizzazioni a livello globale nei primi cinque giorni su Disney+, diventando il finale di serie animata più visto dalla prima stagione di What If…?. I Marvel Studios hanno chiaramente preso atto della popolarità della serie e stanno finalmente procedendo con il tanto atteso reboot degli X-Men in live-action.

Recentemente abbiamo saputo che lo scrittore di Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente sarà lo sceneggiatore Michael Lesslie. Per quanto riguarda X-Men ’97, una seconda stagione è attualmente in fase di sviluppo, mentre una terza è in fase di pianificazione, e abbiamo sentito che la Marvel ha tutte le intenzioni di mantenere lo show il più a lungo possibile (non c’è da sorprendersi, viste le statistiche).