Robert Downey Jr. ha vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista per il suo lavoro in Oppenheimer di Christopher Nolan. La serata ha completato la stagione dei premi per la star, con la sua vittoria agli Oscar che si è aggiunta alle precedenti vittorie come attore non protagonista ai Golden Globe, ai Critic’s Choice Awards, ai SAG Awards e ai BAFTA Film Awards.

“Vorrei ringraziare la mia terribile infanzia e l’Accademia – in quest’ordine“, ha scherzato Robert Downey Jr. all’inizio del suo discorso, prima di lanciare un’altra battuta. “Vorrei ringraziare il mio veterinario, volevo dire la moglie, Susan Downey. Mi ha trovato un animale domestico ringhiante e tu mi hai riportato in vita. Questo è il motivo per cui sono qui.“

Robert Downey Jr. ha anche ringraziato i suoi collaboratori di Oppenheimer, tra cui il regista Christopher Nolan, la produttrice Emma Thomas e le sue co-protagoniste e colleghe nominate all’Oscar Cillian Murphy ed Emily Blunt.

“Ecco il mio piccolo segreto. Avevo bisogno di questo lavoro più di quanto lui avesse bisogno di me. Chris lo sapeva. Emma si è assicurata di circondarmi con uno dei più grandi cast e troupe di tutti i tempi: Emily, Cillian. Era fantastico. E per questo sono qui davanti a voi come un uomo migliore”, ha continuato Downey. “Ciò che facciamo è significativo e le cose che decidiamo di realizzare sono importanti.”

“Il mio avvocato dell’intrattenimento Tom Hanson, di 40 anni, la metà dei quali ha trascorso cercando di assicurarmi e salvandomi dal caos – grazie, fratello“, ha detto Downey, concludendo il suo tempo sul palco. Durante il suo discorso l’attore ha anche ringraziato il suo stilista, pubblicista e manager.

Robert Downey Jr. ha dominato gli spettacoli di premiazione di questa stagione con i suoi carismatici discorsi di accettazione. Ai Critics Choice Awards, ha deciso di leggere direttamente le recensioni ottenute nel corso degli anni e che non erano esattamente gentili con lui.

“Stavo pensando stamattina: adoro i critici“, ha detto Downey con sarcasmo. “Mi hanno dato un feedback così bello, davvero tanti momenti meravigliosi, e alcuni di essi sono così poetici, voglio solo condividere alcuni dei loro pensieri con voi nel corso degli anni.”

“Il primo è una specie di haiku: ‘Sciatto, disordinato e pigro‘”, ha continuato, “Il successivo è più metaforico: ‘Come Pee-wee Herman che emerge da un coma.’ Questo veniva da un inglese: “Uno sconcertante spreco di talento”. E infine, e questo indugiava: ‘Divertente come una scoreggia chiusa a letto.’”