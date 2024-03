L’autrice di Harry Potter, J.K. Rowling, è diventata una figura molto divisiva da quando, alcuni anni fa, sono stati resi pubblici i suoi sentimenti sul genere e sulla comunità trans, e la scrittrice ha continuato ad allontanarsi ulteriormente dalla sua fanbase, un tempo fedele, con quella che molti percepiscono come retorica anti-trans.

La Rowling, che in alcuni circoli di fan di Harry Potter è stata soprannominata Colei-Che-Non-Deve-Essere-Nominata, è sempre rimasta fedele alle sue idee e ha raddoppiato le sue posizioni, ma ora la controversa scrittrice potrebbe dover affrontare un’azione legale.

L’emittente India Willoughby ha rivelato di aver presentato una denuncia alla polizia contro la Rowling per presunta transfobia durante un’intervista a Byline TV mercoledì sera, affermando di averla denunciata alla polizia di Northumbria per averla ripetutamente fraintesa online nell’ambito di una faida in corso.

“J.K. Rowling ha sicuramente commesso un crimine. Io sono legalmente una donna. Sa che sono una donna e mi ha chiamato uomo“, ha dichiarato l’ex concorrente del Celebrity Big Brother. “È una caratteristica protetta, e questa è una violazione sia dell’Equalities Act che del Gender Recognition Act. L’ha twittato a 14 milioni di follower“.

Willoughby ha continuato: “Ho denunciato J.K. Rowling alla polizia per quello che ha detto, che non so se sarà trattato come un crimine d’odio, una comunicazione malevola – ma è un’offesa semplice, per quanto mi riguarda“.

Cosa ha risposto J.K. Rowling?

I rappresentanti della polizia di Northumbria non si sono espressi, ma la Rowling ha risposto a Willoughby via Twitter.

“Le opinioni critiche di genere possono essere protette dalla legge in quanto convinzioni filosofiche. Nessuna legge obbliga qualcuno a fingere di credere che India sia una donna. Consapevole come sono che è un reato mentire alle forze dell’ordine, dovrò semplicemente spiegare alla polizia che, a mio avviso, India è un classico esempio di narcisista maschile che vive in uno stato di rabbia perpetua per il fatto di non poter costringere le donne a prenderlo in considerazione“.

Some time ago, lawyers advised me that not only did I have a clearly winnable case against India Willoughby for defamation, but that India’s obsessive targeting of me over the past few years may meet the legal threshold for harassment. 1/5 https://t.co/kMSMBWO7gm — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 6, 2024

I prossimi progetti di J.K. Rowling

Lo scorso anno, Warner Bros. Discovery ha annunciato ufficialmente che una nuova serie di Harry Potter è attualmente in fase di sviluppo per il servizio di streaming HBO Max. La serie tv di Harry Potter sarà un reboot completo dei popolari film, con un cast completamente nuovo, e il piano è di riadattare i romanzi di partenza con ogni stagione dedicata a uno dei sette libri.

La notizia ha ricevuto una reazione piuttosto contrastante, e non solo perché molti fan ritengono che i film abbiano adattato la storia in modo perfetto. Il fatto che la Rowling sia coinvolta ha suscitato molte critiche, ma all’epoca il presidente della HBO Casey Bloys ha liquidato le preoccupazioni come una “conversazione molto online“.

Più recentemente, il capo della WBD David Zaslav ha dichiarato di essere volato a Londra per incontrare la Rowling in merito alla serie.”Abbiamo trascorso del tempo reale con J.K. e il suo team“, ha detto Zaslav. “Entrambe le parti sono entusiaste di riavviare questo franchise. Le nostre conversazioni sono state fantastiche e non potremmo essere più entusiasti di quello che ci aspetta. Non vediamo l’ora di condividere un decennio di nuove storie con i fan di tutto il mondo su Max“.