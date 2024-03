Damsel, l’avventura d’azione fantasy di Juan Carlos Fresnadillo con Millie Bobby Brown, è ora in streaming su Netflix, e l’embargo sulle recensioni è stato revocato ieri sera tardi, poco prima della prima del film.

Questo non è mai un buon segno, e di certo la maggior parte dei critici non è stata conquistata dalla sorprendente macabra (almeno per un rating PG-13) incursione del regista di 28 settimane dopo nel genere fantasy. Con poco più di 50 recensioni, Damsel è attualmente al 54% su Rotten Tomatoes.

La critica sembra essere un po’ ovunque, con alcuni che acclamano l’interpretazione di Millie Bobby Brown come un punto di forza, e altri che sono molto meno convinti del ruolo di protagonista della star di Stranger Things. Allo stesso modo, il drago del film – doppiato da Shohreh Aghdashloo – è stato indicato da alcuni come una creazione terrificante che eleva il film ogni volta che è sullo schermo, mentre altri ritengono che la creatura sia portata in vita da una CGI di scarsa qualità. Ma la maggior parte sostengono che il drago è di gran lunga la parte migliore del film, ma Damsel non sembra un fallimento totale.

La trama e il cast di Damsel

In Damsel una devota damigella accetta di sposare un affascinante principe, per poi scoprire che la famiglia reale vuole offrirla in sacrificio per ripagare un vecchio debito. Intrappolata in una caverna con un drago sputafuoco, dovrà utilizzare astuzia e caparbietà per sopravvivere, dimostrando così di saper benissimo badare a sé stessa, senza l’aiuto di alcun principe.

Damsel è diretto dal regista spagnolo candidato all’Oscar Juan Carlos Fresnadillo, adattato da una sceneggiatura scritta dallo sceneggiatore di La furia dei Titani Dan Mazeau. Oltre a recitare, Millie Bobby Brown è anche produttrice esecutiva attraverso la sua società PCMA Productions insieme a Zack Roth, Chris Castaldi e Mazeau. Anche Joe Roth e Jeff Kirschenbaum si sono uniti al progetto come produttori. Il film è disponibile su Netflix dall’8 marzo.