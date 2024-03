Il prossimo film di Ari Aster, Eddington, ha completato il cast principale con l’aggiunta di quattro nuovi membri.

Secondo un recente rapporto di Deadline, William Belleau (Killers of the Flower Moon), Cameron Mann (Mare of Easttown), Matt Gomez Hidaka (Silo) e Amélie Hoeferle (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes) hanno tutti si è unito al film.

Si uniscono a un cast già stellato, che includerà Joaquin Phoenix, Emma Stone, Austin Butler, Pedro Pascal, Deirdre O’Connell, Michael Ward e Clifton Collins Jr.

Belleau è meglio conosciuto per il suo recente ruolo di Henry Roan, il primo marito di Mollie (Lily Gladstone) in Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese. È apparso anche in progetti come Fresh, Echo e altri. Il ruolo più importante di Mann è stato la serie tv drammatica di successo della HBO Omicidio a Easttown. Hidaka ha recentemente recitato in Silo di Apple TV+, mentre Hoeferle ha recitato in Night Swim di Blumhouse.

Cosa sappiamo dell’Eddington di Ari Aster?

Ari Aster ha scritto la sceneggiatura di Eddington, che “è incentrato su uno sceriffo di una piccola città del New Mexico con nobili aspirazioni”. Ari Aster sta anche producendo il film insieme a Lars Knudsen.

Ulteriori dettagli sulla trama di Eddington sono tenuti nascosti in questo momento. A24 sta finanziando e producendo il film. Aster ha lavorato con A24 in tutti e tre i suoi film precedenti: che hanno prodotto e distribuito i tre film precedenti di Aster – Hereditary, Midsommar e Beau ha Paura – altre a Dream Scenario e l’imminente Death of a Unicorno. L’Eddington di Aster non ha ancora una data di uscita ufficiale da A24.