Jessica Alba spacca tutto nel nuovo trailer ricco di azione di Trigger Warning

Netflix ha presentato il primo trailer ufficiale di Trigger Warning, un thriller d’azione di prossima uscita che vede Jessica Alba (Fantastic Four; Sin City) nel ruolo della protagonista, un’abile commando delle Forze Speciali che prende possesso del bar del padre dopo la sua morte improvvisa e si ritrova presto in contrasto con una violenta gang che dilaga nella sua città natale.

Parlando con Netflix ha presentato il primo trailer ufficiale di Trigger Warning, il prossimo film d’azione con Jessica Alba nei panni di un commando delle Forze Speciali in cerca di vendetta contro gli uomini che hanno ucciso suo padre., Jessica Alba ha espresso il suo entusiasmo e la sua ispirazione per la realizzazione di questo film. “Ho amato Die Hard. Ho amato Star Wars. Ho amato Arma Letale, Beverly Hills Cop, tutti questi film con cui sono cresciuta, ma ho sempre sentito di voler vedere le donne che spaccano il culo invece di essere sempre salvate“.

Oltre ad Jessica Alba, il cast di supporto comprende Mark Webber, Tone Bell, Jake Weary, Gabriel Basso, Anthony Michael Hall, Kaiwi Lyman e Hari Dhillon. Mouly Surya ha diretto il prossimo actioner, con una sceneggiatura di John Brancato & Josh Olson e Halley Gross.

Questo è il primo ruolo da attrice di Jessica Alba in quasi cinque anni, essendo apparsa di recente nella serie spinoff di Bad Boys, L.A.’s Finest, durata due stagioni. Probabilmente la conoscono meglio per aver interpretato Sue Storm in Fantastic Four del 2005 e nel suo sequel Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, un ruolo che si dice possa essere ripreso in Deadpool & Wolverine di quest’estate.

Tra i suoi ruoli più importanti figurano, ma non solo, Honey, Sin City, Into the Blue, Good Luck Chuck, Meet Bill, The Love Guru, Machete, Little Fockers, Spy Kids: Tutto il tempo del mondo, Machete Kills, Sin City: A Dame to Kill For, Stretch e Mechanic: Resurrection. Trigger Warning inizia in streaming, in esclusiva su Netflix, il 21 giugno!