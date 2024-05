Time Bandits: Lisa Kudrow guida la squadra nel primo sguardo del film di Taika Waititi

Nel 2022 abbiamo saputo che il regista di Thor: Love and Thunder Taika Waititi e il suo frequente collaboratore Jemaine Clement (Legion, What We do in the Shadows) stavano sviluppando una rivisitazione del classico fantascientifico degli anni ’80 di Terry Gilliam, Time Bandits, per Apple TV+, con Lisa Kudrow come protagonista.

Ora abbiamo finalmente un primo sguardo alla serie grazie all’anteprima televisiva estiva di EW. La Kudrow guiderà un cast che comprende anche Kal-El Tuck (Unseeing Evil), Charlyne Yi (Knocked Up), Tadhg Murphy (Conversations With Friends), Roger Jean Nsengiyumva (You Don’t Know Me), Rune Temte (Eddie the Eagle), Kiera Thompson (Martyrs Lane) e Rachel House (Heartbreak High).

Sebbene i dettagli specifici della trama siano ancora riservati, la serie è descritta come “un viaggio comico attraverso il tempo e lo spazio con un gruppo di ladri straccioni e la loro nuova recluta: un nerd di storia di undici anni“. La Kudrow interpreta il leader della squadra, Penelope; Tuck è Kevin; Yi è Judy; Murphy è Alto; Nsengiyumva è Widgit; Temte è Bittelig; Thompson è Saffron e House è Fianna.

La nuova versione di Time Bandits si svolgerà in 10 episodi e seguirà Kevin mentre si imbatte in un gruppo di predoni guidati dalla Penelope della Kudrow. Waititi ha dichiarato di voler lavorare con la Kudrow da anni, e lui e Clement hanno ammirato a lungo il suo lavoro da lontano, in particolare in The Comeback della HBO.

“Adoro Lisa Kudrow e ho pensato che sarebbe stato fantastico vederla alla guida di un gruppo di idioti nel tempo“, spiega il regista.