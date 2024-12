Jim Carrey deve la sua migliore serie di successi su Rotten Tomatoes grazie a Sonic

Il franchise di Sonic the Hedgehog ha regalato a Jim Carrey la migliore serie di voti su Rotten Tomatoes di tutta la sua carriera. Sebbene Carrey sia più noto per i suoi successi degli anni ’90, tra cui Ace Ventura: l’acchiappanimali, The Mask, Bugiardo bugiardo e The Truman Show, la sua carriera ha incontrato un lungo momento di difficoltà, per circa 10 anni. Con Dr. Robotnik, l’attore è tornato alla sua caratteristica commedia fisica e da cartone animato, dimostrando di avere ancora quel fascino e quel talento che hanno conquistato il cuore delle persone tanto tempo fa.

L’impegno dell’attore nei confronti del franchise è stato reso evidente più e più volte, poiché Jim Carrey ha ripetutamente infranto le regole della carriera per Sonic the Hedgehog in modo da poter tornare a riprendere il suo ruolo ormai iconico. Considerato uno dei film che hanno definito la carriera di Carrey, Sonic the Hedgehog e i suoi sequel (Sonic 3 – Il Film arriva in Italia il 1° gennaio) continuano a essere un dono che continua a fare al suo pubblico. Hanno facilitato il ritorno dell’attore al suo amore per il mestiere, gli hanno permesso di catturare vecchi e nuovi spettatori e questi gli hanno regalato la migliore serie di voti su Rotten Tomatoes della sua carriera.

Sonic The Hedgehog ha regalato a Jim Carrey la più lunga serie di successi su Rotten Tomatoes della sua carriera

Jim Carrey è stato cinque anni senza un film “Marcio”

Anche se quasi tutti i film di Jim Carrey sono stati un classico istantaneo, non sono noti per avere punteggi alti su Rotten Tomatoes. Sorprendentemente, film amati come Il Grinch, Una settimana da Dio e Dick & Jane – Operazione furto hanno in realtà recensioni piuttosto basse. Considerando che la filmografia di Carrey è ricca di umorismo irriverente e infantile, è logico che i critici facciano fatica a prenderlo sul serio nonostante la sua comprovata capacità di affascinare il pubblico di tutto il mondo e produrre successi al botteghino.