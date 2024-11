Josh Brolin dice che “smetterà di recitare” se Denis Villeneuve non sarà candidato all’Oscar come miglior regista

Nonostante il primo film di Dune abbia ottenuto una nomination come miglior film agli Oscar del 2022, Denis Villeneuve non è stato nominato come miglior regista. Comprensibilmente, questo non è piaciuto a molte persone, compresa la star Josh Brolin.

Brolin, che ha interpretato il fedele maestro di guerra Atreides Gurney Halleck in entrambi i film, si è espresso a gran voce sul fatto che Villeneuve sia stato trascurato la prima volta, ed è ancora più convinto che il regista debba essere riconosciuto dall’Academy per il suo lavoro sul recente sequel Dune: Parte Due.

Powered by

“Se quest’anno non viene nominato, smetterò di recitare”, ha dichiarato Brolin a Variety. “È stato un film migliore del primo. Quando l’ho guardato, mi è sembrato che il mio cervello si fosse aperto. È un film magistrale e Denis è uno dei nostri migliori registi. Se gli Academy Awards hanno un qualche significato, lo riconosceranno”.

Siamo sicuri che Brolin non si ritirerà se Villeneuve non verrà nominato, ma sarebbe sicuramente considerato un grosso smacco se l’acclamato regista non ricevesse qualche riconoscimento per il sequel fantascientifico, che è generalmente considerato ancora migliore del suo predecessore.

Villeneuve tornerà a dirigere il film Dune: Parte Tre – che adatterà il secondo libro della saga di Frank Herbert, Dune: Messiah – e Brolin dovrebbe riprendere il suo ruolo insieme al resto del cast principale.