Ryan Reynolds sembra confermare i piani per un nuovo Deadpool Holiday Special

Ryan Reynolds, star di Deadpool & Wolverine, ha condiviso un nuovo video su Instagram e, sebbene non si riesca a sentire cosa stia dicendo, il fatto che sia vestito come il Merc With a Mouth in un’ambientazione natalizia sembrerebbe confermare l’arrivo di una nuova presentazione speciale.

Il mese scorso, Reynolds ha condiviso alcune foto dietro le quinte che lo ritraevano insieme all’attrice di Blind Al Leslie Uggams, e le decorazioni natalizie visibili sullo sfondo hanno fatto ipotizzare che stessero girando nuove scene per uno speciale natalizio.

Più di recente, è circolata la voce che un nuovo speciale su Deadpool (e Wolverine?) prodotto dai Marvel Studios fosse effettivamente in lavorazione, anche se non sono stati rivelati altri dettagli o una potenziale data di debutto.

È possibile che si tratti semplicemente di una campagna pubblicitaria a tema natalizio, ma dato che Deadpool & Wolverine sono già disponibili su Disney+ e in Blu-ray, è più probabile che si tratti di un nuovo speciale.

Ryan Reynolds is officially teasing a new #Deadpool Holiday Special pic.twitter.com/iBuASXQDOc — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) November 21, 2024

ha incassato 636,7 milioni di dollari al botteghino nazionale e 1,33 miliardi di dollari in tutto il mondo, diventando il secondo film di maggior incasso del 2024 dopo Inside Out 2 della Pixar, che ha incassato 652,9 milioni di dollari e 1,69 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Altri traguardi importanti per il team-up di supereroi sono:

Il 13° film di maggior incasso nazionale di tutti i tempi.

Il film del MCU n. 5 a livello nazionale, n. 10 a livello internazionale e n. 7 a livello globale di tutti i tempi.

Ha avuto l’apertura globale di maggior incasso per un film vietato ai minori, superando Deadpool del 2016.

Non è ancora stato annunciato ufficialmente un sequel, ma si dice che sia in fase di sviluppo.

Gli approfondimenti su Deadpool & Wolverine

Shawn Levy dirige Deadpool & Wolverine, con Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni, Matthew Macfadyen, e Dafne Keen. Il film è stato scritto da Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick, Zeb Wells e Shawn Levy.