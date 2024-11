Separazione: la spiegazione del finale del film horror

Che si tratti di Chucky, Annabelle o M3GAN, le bambole sono figure piuttosto significative nei film horror. Anche Separazione, film horror del 2022 diretto da William Brent Bell, utilizza questo motivo per mostrare la brutale separazione tra una bambina e sua madre. Quando la bambina non riesce a sopportare l’assenza della madre e il padre non è sempre presente, si rivolge alle sue bambole per trovare conforto. Ma sembra che l’amicizia ritrovata con le bambole sia troppo stretta, perché non sembrano interessate all’amicizia, ma a qualcosa di completamente diverso. Che cos’è? Scopriamolo in questo approfondimento sul finale del film.

La trama di Separazione: cosa succede nel film?

Il film Jsegue la storia di Jenny (Violet McGraw), una tenera bambina di 8 anni i cui genitori sono continuamente in lite. Sua madre Maggie (Mamie Gummer), di professione fa l’avvocato, mentre suo padre Jeff (Rupert Friend) è un artista. Jenny è una bambina piena di fantasia che passa le sue giornate in solitudine, circondata da pupazzi e bambole chiamate “Grisly Kin”, che s’inspirano alle opere di suo padre. Dopo il tragico incidente in cui Maggie perde la vita, Jenny rimane sola con il padre e i due insieme cercano di ricostruirsi una nuova vita.

Ma quando Rivers (Brian Cox), il nonno di Jenny fa causa per ottenere la custodia della bambina, insieme alla sua baby sitter (Madeline Brewer) che prenderà il posto della madre di Jenny, nella vita della piccola si manifesta qualcosa di oscuro. I suoi pupazzi sembrano animarsi, trasformandosi in bambole spaventose e terrificanti. Jenny è l’unica persona in grado di vedere queste macabre creature il cui unico scopo sembra quello d’infliggere dolore all’intera famiglia. Che cosa sono veramente queste entità? È Maggie o è qualcos’altro che sta cercando di portare via Jenny a Jeff?

Le bambole sono vive

Il concetto di “conduit” ha suscitato molta attenzione dopo l’uscita di L’evocazione – The Conjuring. Gli spiriti demoniaci usano le bambole come mezzo per avvicinarsi ai loro ospiti in modo da poterli possedere. Per farlo, hanno bisogno di un ospite psicologicamente più vulnerabile, che in questo caso è Jenny. Secondo lei, è sua madre che è venuta a prenderla. A volte ne ha persino paura. Ma secondo l’amico di lavoro di Jeff, si tratta di uno spirito maligno bloccato in questo mondo. Per esempio, se l’ultima cosa che Maggie voleva quando era viva era portare via Jenny, la sua anima potrebbe voler fare lo stesso.

È ragionevole pensare che lo spirito di Maggie sia “bloccato” e voglia portare via Jenny, anche se non sappiamo se la porterà da qualche parte o se la ucciderà e poi porterà la sua anima con sé nell’altro piano. Maggie potrebbe usare le bambole perché è il suo unico modo per raggiungere la figlia senza spaventarla (anche se non funziona molto bene). D’altra parte, è anche possibile che qualche spirito disumano abbia trovato una crepa nell’anima di Jenny, conseguenza della separazione dalla madre, e stia cercando di impossessarsi di lei, se non della sua anima.

Questo giustificherebbe il tentativo delle bambole di allontanare Jenny dal cornicione verso la fine del film. Questo la ucciderebbe e il demone avrebbe la sua anima. Ma Jenny si tira su sul cornicione ed entra. Tuttavia, Jenny pensa che si tratti di sua madre e si rivolge a lei chiamandola “mamma”. Non sappiamo perché lo spirito reagisca al fatto di essere chiamato “mamma” (visto che non ha la certezza che sia sua madre). Forse richiede che l’ospite si arrenda e non può costringerlo a fare ciò che vuole. Per questo, l’anima usa le bambole come tramite.

La spiegazione del finale, lo spirito porta via Jenny da Jeff?

Sebbene possa avere senso credere che lo spirito stesse cercando di portare via Jenny, il finale dimostra che lo spirito non è un demone ma è proprio Maggie. Verso la fine del film, si scopre infatti che è stata la tata Samantha a investire la donna per poter stare con Jeff, di cui è innamorata. Sebbene questo non abbia nulla a che fare con la trama, giustifica il motivo per cui, dopo che Jenny ha avuto la reazione allergica, Samantha è stata colpita alla testa da un lampadario oscillante. Lo spirito di Maggie sapeva che Samantha stava cercando di uccidere Jenny per poter avere Jeff tutto per sé (anche Samantha ammette a Jeff che voleva mandare Jenny da sua madre, cioè ucciderla).

Lo spirito ha persino cercato di ucciderla, se non di spaventarla, mentre dormiva e quindi di farla andare via. Ma non lo fece. Alla fine Samantha viene però uccisa dallo spirito. Poi, mentre Jeff e l’incarnazione della bambola, alias lo spirito di Maggie, si fissano, con Jeff che le dice che non può portare via Jenny, Jenny dice loro che non vuole più che litighino. Vuole solo riavere la sua mamma e il suo papà. Nei momenti finali del film, lo spirito salva poi Jenny e Jeff dalla morte. Forse lo spirito di Maggie ha capito che non poteva portare via Jenny con la forza e che l’unica persona che poteva prendersi cura di lei era Jeff. Così, lo spirito trova la pace e finalmente se ne va. O forse no?

C’è una scena a metà dei titoli di coda che mostra una delle bambole avvicinarsi a Jenny mentre dorme. Ora, può essere che Maggie sia tornata, ma solo per controllare la figlia, per quanto questo ci sembri spaventoso. Oppure, può essere che mentre lo spirito di Maggie se ne sia andato, un altro spirito demoniaco abbia trovato la strada per entrare nel nostro piano e cercherà di possederla attraverso le sue bambole.

Separazione, dunque, è un’esplorazione di come una madre cerca di raggiungere la figlia, anche nella morte. Il film non parla tanto della ragazza e di suo padre, quanto di lei e di sua madre. Ora, possiamo interpretarlo in qualsiasi modo, ma dobbiamo ammettere che è stato l’amore a riportare Maggie da Jenny, perché voleva assicurarsi che Jenny fosse al sicuro. Anche se sembra surreale, possiamo ammettere che l’amore è qualcosa che possiamo solo sentire ma mai capire veramente, più o meno come gli spiriti. E forse è una cosa positiva.