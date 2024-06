Kevin Costner conferma che non tornerà nella serie Yellowstone

Qualche ora dopo che Paramount Network ha rivelato la data di ritorno degli ultimi episodi di Yellowstone, Kevin Costner ha messo fine a tutte le speculazioni sul suo possibile ritorno annunciando via social media che, in realtà, non tornerà. Ha introdotto il suo video post su Instagram dicendo: “Un aggiornamento per voi ragazzi. Ci vediamo al cinema“. Ha poi aggiunto: “Voglio farvi sapere che dopo questo lungo anno e mezzo di lavoro su Horizon e di tutte le cose necessarie, e dopo aver pensato a Yellowstone, l’amata serie che amo e che so che voi amate, mi sono appena reso conto che non sarò in grado di continuare la quinta stagione né riprendere il ruolo in futuro“.

“È stato qualcosa che mi ha davvero cambiato. L’ho amata. E so che voi l’avete amata. Volevo solo farvi sapere che non tornerò e che amo il rapporto che siamo riusciti a sviluppare e che ci vedremo al cinema“. In precedenza Kevin Costner si era detto disponibile a tornare per gli ultimi episodi, dopo essersi allontanato dal progetto per via del suo rigido programma di riprese per Horizon: An American Saga. Sembra però che le parti non abbiano trovato un accordo e dunque Yellowstone dovrà concludersi senza il suo iconico protagonista.

Kevin Costner dirige Horizon: An American Saga

Secondo la sinossi ufficiale del film, Horizon: An American Saga esplora il fascino del vecchio West e come è stato conquistato – e perso – attraverso il sangue, il sudore e le lacrime di molti. Attraversando i quattro anni della Guerra Civile, dal 1861 al 1865, l’ambiziosa avventura cinematografica di Costner condurrà il pubblico in un viaggio emotivo attraverso un Paese in guerra con se stesso, vissuto attraverso la lente di famiglie, amici e nemici che cercano di scoprire cosa significhi veramente essere gli Stati Uniti d’America.

Il film è attualmente composto da due parti, e mentre la prima arriverà al cinema dal 4 luglio, Horizon: An American Saga – Capitolo 2 sarà invece in sala dal 15 agosto. Oltre a Costner, il cast di Horizon: An American Saga include Sienna Miller, Sam Worthington, Will Patton, Thomas Haden Church, Luke Wilson, Jena Malone, Dale Dickey, Abbey Lee, Isabelle Fuhrman, Jamie Campbell Bower, Michael Rooker e Giovanni Ribisi. Attualmente Kevin Costner ha rivelato di aver già iniziato le riprese del terzo capitolo della sua prevista saga in quattro parti.