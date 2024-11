Kevin Feige: “Secret Wars ci porterà davvero in una nuova era di mutanti e degli X-Men”

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige era presente all’inaugurazione del Disney APAC Content Showcase a Singapore e ha condiviso un entusiasmante aggiornamento sui piani per gli X-Men.

Ci sono una manciata di film MCU con una data previsti per il dopo Avengers: Secret Wars, ma non si sa esattamente quando uscirà il reboot dei Mutanti Marvel. Mentre sappiamo che Michael Lesslie (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes) sta scrivendo la sceneggiatura, gli aggiornamenti sono stati pochi e rari.

Gli X-Men stanno arrivando nel MCU

Parlando dell’inserimento di questi personaggi nell’MCU, Feige ha detto: “Penso che vedrete che continuerà nei nostri prossimi film con alcuni attori degli X-Men che potreste riconoscere. Subito dopo, l’intera storia di Secret Wars ci porterà davvero in una nuova era di mutanti e degli X-Men”.

“Di nuovo, [è] uno di quei sogni che si avverano. Finalmente abbiamo di nuovo gli X-Men”. Quindi, come previsto, sembra che la “Saga dei Mutanti” sia ormai alle porte, mentre ci avviamo verso la conclusione dell’attuale Saga del Multiverso.

Commentando Deadpool & Wolverine, nella stessa occasione, Feige ha detto del ruolo di Hugh Jackman nel successo al botteghino: “Quando abbiamo iniziato a lavorare al film per la prima volta, volevamo vedere Wolverine con un costume giallo. Ho avuto la pelle d’oca sul set quando è uscito indossando quel costume e indossando quella maschera per la prima volta. Ho aspettato 25 anni per dargli vita”. Ha aggiunto: “Eravamo molto emozionati di vedere Ryan Reynolds portare la classificazione R alla Disney. È stato divertente: il cuore e l’umorismo”.

“Il futuro della Marvel in Asia è il futuro della Marvel in generale”, ha affermato. “Alla Marvel Animation, abbiamo alcuni show fantastici, come il successo X-Men ’97, [e] abbiamo una nuova serie animata di Spider-Man chiamata The Friendly Neighborhood Spider Man, per la quale stiamo collaborando con grandi studi di animazione in Giappone e Corea.

