Viola Davis riceverà il Cecil B. DeMille Award ai Golden Globes 2025

Viola Davis riceverà il Cecil B. DeMille Award, il prestigioso premio alla carriera che viene assegnato nel corso della cerimonia dei Golden Globes. Davis ha vinto il suo primo Golden Globe nella categoria attrice non protagonista per la sua interpretazione in “Barriere” (2016) di Denzel Washington, vincendo poi il SAG Award e l’Oscar. Dal 2024, Davis è la donna di colore più candidata nella storia degli Oscar.

Creato per la prima volta nel 1952 e in onore dell’omonimo regista, il premio Cecil B. DeMille è stato conferito a 69 premiati tra i più grandi e iconici talenti di Hollywood, tra cui Denzel Washington, Walt Disney, Sidney Poitier, Robert Redford, Barbra Streisand e Oprah Winfrey.

Artista venerata, attivista, filantropa e autrice di best-seller, Davis è una delle 27 persone nella storia ad aver ottenuto lo status di EGOT del settore, avendo vinto Oscar, Emmy, Grammy e Tony Award. Inoltre, è stata onorata da Time 100 nel 2017 come una delle persone più influenti al mondo. Nel 2022, è stata onorata con il premio William O. Douglas del Public Counsel per il suo impegno nelle cause di giustizia sociale.

“Viola Davis è una luminare il cui profondo talento ha continuamente cambiato la lente attraverso cui vediamo e comprendiamo il cinema”, ha affermato Helen Hoehne, presidente dei Golden Globes. “Presentarle il premio Cecil B. DeMille del 2025 non è solo un onore, ma anche un riflesso della nostra ammirazione per la sua instancabile dedizione al suo mestiere e per il suo impatto monumentale sul settore. Il coraggio di Viola nel ritrarre personaggi complessi e potenti ha infranto barriere e aperto nuove strade, rendendola un emblema di eccellenza e una destinataria ideale di questo prestigioso premio”.

Nel 2012, Davis e suo marito Julius Tennon hanno fondato la loro società di produzione, JuVee Productions, con l’obiettivo di dare voce a chi non ha voce attraverso narrazioni forti e d’impatto.

Viola Davis, insieme al vincitore del Carol Burnett Award 2025, ancora da annunciare, che onora i successi televisivi, saranno festeggiati in una prima cena di gala venerdì 3 gennaio 2025 al Beverly Hilton Hotel. Davis sarà inoltre riconosciuta durante l’82a trasmissione dei Golden Globes domenica 5 gennaio 2025. Le candidature per i Golden Globes saranno annunciate lunedì 9 dicembre 2024.