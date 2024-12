Labyrinth: Robert Eggers alla regia del remake?

Il regista Robert Eggers ha avuto successo con Nosferatu, il suo nuovo film ispirato al classico film sui vampiri. Secondo un nuovo rapporto, ora sta puntando gli occhi su un altro celebre film del passato da rebootare.

Secondo l’esperto di cinema Jeff Sneider di The InSneider, Eggers ha collaborato con la Sony e la Jim Henson Company per il reboot del film Labyrinth del 1986 . Negli ultimi anni si è parlato di un nuovo film di Labyrinth, anche se i precedenti tentativi si sono sempre arenati nell’inferno dello sviluppo. L’aggiunta di Eggers al nuovo progetto di Labyrinth potrebbe dare al reboot lo slancio di cui ha bisogno per essere finalmente avviato, visto che molti critici hanno definito il nuovo Nosferatu uno dei migliori film del 2024.

Powered by

All’inizio di quest’anno, il presidente della Jim Henson Company (e figlio del defunto regista di Labyrinth Jim Henson) Brian Henson ha parlato dei piani della compagnia per realizzare un nuovo sequel di Labyrinth. Pur non potendo condividere alcun dettaglio specifico, come ad esempio chi potrebbe essere coinvolto o quale sarebbe la storia, Henson ha osservato: “È un progetto che ci entusiasma molto”, secondo ComicBook.com. Non è chiaro se il progetto di cui si parla con Eggers sarà un sequel o una rivisitazione completa nel filone di Nosferatu, ma il regista starebbe scrivendo la sceneggiatura oltre a dirigere.

I precedenti tentativi di realizzare un sequel di Labyrinth si sono arenati

Ci sono stati piani allentati per realizzare un nuovo film di Labyrinth per diversi anni, anche se questo crea certamente un grosso problema quando si tratta di realizzare un sequel diretto senza la presenza di David Bowie, scomparso nel 2016. A un certo punto, Fede Álvarez, regista di Alien: Romulus, aveva in programma di dirigere il film prima di annunciare, nel 2020, il suo abbandono. All’epoca, è stato riferito che il progetto stava ancora andando avanti con il regista di Doctor Strange Scott Derrickson al timone.

Tuttavia, nell’ottobre del 2023, Derrickson ha rivelato che il progetto aveva fatto pochissimi progressi, non arrivando mai al punto di avere una sceneggiatura finita. “Non so cosa stia succedendo”, ha detto Derrickson. “Non siamo mai riusciti a portare la sceneggiatura fino al punto in cui lo studio voleva realizzarla, ma sono stato molto orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto”.

Jim Henson ha diretto Labyrinth e ha ideato la storia con Dennis Lee, mentre Terry Jones ha scritto la sceneggiatura. L’amato film fantasy era caratterizzato da pupazzi creati dal Creature Shop di Jim Henson, mentre David Bowie interpretava Jareth, il Re dei Goblin. Jennifer Connelly ha interpretato Sarah, un’adolescente che si imbarca in una ricerca fantastica per salvare il suo fratellino dopo averlo accidentalmente regalato a Jareth. Il film ha generato un franchise ed è stato a lungo considerato uno dei migliori film fantasy realizzati.