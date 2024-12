The Batman – Parte II, Matt Reeves accenna alla storia: “È molto più simile al nostro mondo attuale”

Dopo la notizia, diffusa a dicembre, dell’imminente stesura della sceneggiatura di The Batman: Parte II, Matt Reeves si è aperto su ciò che i fan dovranno aspettarsi dal nuovo film. Secondo Collider, Reeves, che ha diretto anche The Batman del 2022, ha anticipato il nuovo film, dicendo che i fan devono aspettarsi una Gotham più caotica e più “grigia” nel film, che dovrebbe uscire nell’ottobre 2026.

“C’è molto disordine e c’è molto clamore a causa delle rivelazioni di ciò che scopriamo alla fine del (primo) film”, ha detto Reeves. “C’è agitazione nelle strade per dire: “Beh, come è possibile?”. L’idea che questa corruzione si estenda così in profondità”. Nel primo film, Batman vede le cose in modo molto semplicistico, vede le cose in bianco e nero. Cosa può rappresentare e come può influire”, ha aggiunto Reeves.

Powered by

Peter Craig, che è anche co-sceneggiatore di The Batman, sta co-scrivendo il sequel del film che vedeva Robert Pattinson nel ruolo di Batman/Bruce Wayne, oltre a Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis e Colin Farrell. Per ora, Pattinson è confermato per la Parte II. Wright, Serkis e Farrell sono stati confermati per tornare rispettivamente nei ruoli di Jim Gordon, Alfred Pennyworth e Oz Cobb/Il Pinguino. Non è ancora chiaro se Dano tornerà nel ruolo dell’Enigmista o se Barry Keoghan tornerà nel ruolo di Joker.

Questo Batman avrà molte più zone “grigie”

Reeves ha anche detto questo sul prossimo capitolo di The Batman: “Quando entreremo nel prossimo film, ci sarà molto più grigio. Ci sono molte più persone in conflitto. C’è molta più divisione in città. È molto più simile al nostro mondo di adesso, c’è molto scompiglio perché le persone sono nei loro campi e non comunicano”.

“Come si inserisce Batman in tutto questo? Dove si inserisce? Non è così chiaro come dire: ‘Oh sì, sono un cattivo, do la caccia ai cattivi’. E quando le cose sono grigie, diventa molto difficile essere Batman, quindi questa è una parte della sfida che stiamo affrontando”, ha detto Reeves a proposito del nuovo film.

Una sceneggiatura è quasi finita, secondo Reeves

In una precedente intervista a Variety, Reeves ha confermato che la sceneggiatura di The Batman Part II è quasi ultimata e che la produzione del film inizierà nel 2025. Nella stessa intervista, Kravitz ha dichiarato che Reeves è stato “incredibilmente meticoloso ” nel mettere insieme le cose per il sequel.

Kravitz ha detto a Reeves: “Ti ho appena chiesto come sta andando con la scrittura (dellaParte II), e tu hai risposto ‘Lentamente’, e penso che sia una qualità meravigliosa perché ci tieni molto”. Al che Reeves ha risposto: “È meraviglioso, tranne che per la velocità di portare a termine qualcosa. Il fatto è che per me non è una scelta. Sento sempre che non lo farei mai nel modo in cui lo sto facendo, ma è l’unico modo in cui so farlo”.

James Gunn sullo stato del film

Il co-CEO dei DC Studios James Gunn ha dichiarato di recente di non aver ancora ricevuto una sceneggiatura per The Batman: Part II e si è espresso sui social media per smentire le voci di cancellazione. Il film è già stato posticipato di un anno, avendo originariamente una data di uscita per l’ottobre 2025.