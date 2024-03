Lego: il capo ammette che “probabilmente” hanno fatto uscire troppi film Lego troppo vicini tra loro

Jill Wilfert, responsabile dell’intrattenimento globale di Lego, afferma che “probabilmente” ci sono stati troppi film Lego nelle sale cinematografiche, usciti troppo vicini tra loro.

Parlando con Variety, Wilfert ha riflettuto sul decennale di The Lego Movie del 2014. Quando gli è stato chiesto dei tre film usciti nelle sale cinematografiche dopo il film originale, Wilfert ha detto: “Col senno di poi, probabilmente diremmo che ci sono stati troppi film troppo vicini tra loro“.

Ha continuato: “Tutti quei film hanno avuto buone recensioni. Se si guarda anche a Lego 2, le recensioni sono state migliori di quanto il botteghino possa indicare. Credo che le persone che lo hanno visto si siano davvero divertite. Ma in realtà, nell’industria cinematografica, è difficile. Penso che si debba portare in tavola qualcosa di inaspettato. E per noi, attraversando quel periodo, abbiamo pensato che fosse il momento giusto per fare una pausa e rivalutare quello che stiamo facendo. Oltre ai film, siamo stati molto attivi anche nello spazio dei contenuti seriali, quindi continuiamo a creare contenuti legati a queste proprietà. A quel punto ci siamo concentrati sul continuare ad alimentare i nostri franchise con l’animazione per poi entrare in un nuovo spazio con una televisione più simile alla realtà con Lego Masters, che ha avuto un enorme successo per noi“.

Quali sono stati i film Lego nelle sale cinematografiche?

Diretto da Phil Lord e Christopher Miller, The Lego Movie ha guadagnato circa 468,1 milioni di dollari al botteghino mondiale. Il cast vocale del film comprende Chris Pratt, Will Ferrell, Morgan Freeman, Elizabeth Banks, Will Arnett, Nick Offerman, Alison Brie, Charlie Day e Liam Neeson.

The Lego Batman Movie, diretto da Chris McKay, è arrivato nel febbraio 2017. The Lego Ninjago Movie è poi arrivato nelle sale a settembre 2017, mentre The Lego Movie 2: The Second Part arrivò a febbraio 2019.

Secondo un articolo di Variety del luglio 2023, Adam e Aaron Nee di The Lost City stanno sviluppando un “film d’animazione ibrido in live-action attorno al franchise Lego” per Universal Pictures. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli.