Lucca Film Festival for Future: il concorso riservato a giovani registi e filmmaker per portare la sostenibilità al cinema

Sofidel, tra i leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico, noto in particolare in Italia e in Europa per il marchio Regina, è nuovamente sponsor del Lucca Film Festival 2024 (Lucca, 21-29 settembre) e in particolare della seconda edizione di Lucca Film Festival for Future , il concorso riservato ai cortometraggi che trattano tematiche legate alla salvaguardia del futuro sia dal punto di vista ambientale sia sociale.

Giovani registi e filmmaker italiani e internazionali (fino a 35 anni) possono candidare la propria opera entro lunedì 15 luglio 2024, iscrivendosi sulle piattaforme Filmfreeway e Festhome . I corti dovranno trattare le seguenti tematiche: green, salvaguardia dell’ambiente, temi socialmente rilevanti e nuove generazioni, avere una durata massima di 29 minuti, essere in anteprima per l’Italia e realizzati non prima del 2022.

Curato da Leonardo Galeassi, nella scorsa edizione il concorso ha registrato ben 256 candidature da tutto il mondo. Una giuria composta dai rappresentanti dei 10 Festival della rete “Film For Our Future”, selezionerà i 10 finalisti in concorso nei giorni del festival. Le opere finaliste concorreranno per il premio, del valore di € 1.000, che sarà assegnato da una giuria composta da nomi di spicco nel panorama cinematografico durante la serata conclusiva del festival, in programma sabato 29 settembre presso il cinema Astra di Lucca.

L’intera selezione finale del concorso sarà proiettata durante la settimana del festival in orario mattutino per le scuole e in orario pomeridiano e serale per il pubblico. Sarà possibile vedere gratuitamente i corti anche on demand sulla pagina dedicata del portale Festival Scope .

Ambra Taccola, Group Communication Manager di Sofidel commenta: “In linea con la tagline “Clean Living” della nostra azienda, la collaborazione tra Sofidel e Lucca Film Festival ha l’obiettivo di continuare a diffondere la cultura della sostenibilità attraverso progetti culturali e di educazione rivolti in particolare alle nuove generazioni per sensibilizzare il pubblico sulla necessità di una nuova cultura di tutela del futuro sia dal punto di vista ambientale sia sociale. Il linguaggio cinematografico, grazie all’uso di immagini, dialoghi e suoni e, nello specifico, la sinteticità del cortometraggio, permettono di veicolare i messaggi in maniera coinvolgente e senza filtri”.

Nicola Borelli di Presidente Lucca Film Festival aggiunge: “Per il Festival è una grande soddisfazione rinnovare la sinergia con una realtà internazionale come Sofidel e ospitare la seconda edizione del Lucca Film Festival for Future. Insieme daremo a tanti giovani registi di tutto il mondo la possibilità di portare sul grande schermo il loro sguardo sul presente e sul futuro. L’obiettivo è sempre quello di sensibilizzare il pubblico su temi attuali che riteniamo di cruciale importanza, perché la salute e la tutela del Pianeta riguarda tutti noi: anche quest’anno lo faremo con energia ed entusiasmo”.

Il concorso riservato ai corti incentrati sulle tematiche di sostenibilità nasce anche dalla collaborazione con i festival della rete internazionale “Film For Our Future” e con la rete EURASF (European Network of Science Communicators, Filmmakers, Film Producers and Festival Organizers).

Tutte le informazioni per candidare il proprio cortometraggio, insieme al bando di concorso, sono disponibili a questa pagina.