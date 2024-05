The Night Manager – stagione 2: nuova aggiunta al cast della serie con Tom Hiddleston

Dopo l’annuncio dell’ingresso della star di Daisy Jones & The Six Camila Morrone nel cast di The Night Manager la serie ha aggiunto un’altra vera e propria star al suo ensemble. Un nuovo report di Deadline rivela che Diego Calva (Babylon) si è unito alla Morrone e a Tom Hiddleston e avrà un ruolo importante in The Night Manager – Stagione 2. Come per Morrone, i dettagli sul personaggio di Calva sono stati tenuti nascosti e non è chiaro se si tratti di un recast di un ruolo esistente o se interpreterà un personaggio completamente nuovo.

Sebbene due terzi del cast di The Night Manager – Stagione 2 siano nuove aggiunte, i fan possono stare tranquilli sapendo che la serie mira ancora a mantenere tutto il fascino della prima stagione del 2016. Il creatore originale David Farr tornerà come sceneggiatore, mentre la regia sarà affidata a Georgi Banks-Davies, già vincitrice di un BAFTA per il suo lavoro alla regia della serie drammatica I Hate Suzie.

Per chi si fosse perso la première otto anni fa e non l’avesse più vista, The Night Manager segue Jonathan Pine (Tom Hiddleston), direttore di un hotel di lusso che viene coinvolto nella cerchia ristretta di un’organizzazione criminale. Oltre a Tom Hiddleston, tra le altre star della prima stagione figurano Elizabeth Debicki – che non tornerà nella seconda – e Olivia Colman, il cui status nella seconda stagione è al momento sconosciuto.

La seconda stagione di The Night Manager ha un vincitore in Diego Calva

Oltre ai dettagli sui personaggi, anche i dettagli generali sulla trama sono stati tenuti nascosti, ma The Night Manager – Stagione 2 sta mettendo insieme un cast impressionante. Calva è noto soprattutto per il suo ruolo in Babylon, il dramma sul mondo dello spettacolo con Margot Robbie e Brad Pitt dello scrittore/regista Damien Chazelle, ma si è fatto un nome in altri progetti dopo il suo debutto come attore pochi anni fa. Ha recitato anche nello spin-off di Bird Box, Barcelona, che non ha raggiunto gli stessi livelli dell’originale del 2018 con Sandra Bullock.

Calva ha anche avuto un piccolo ruolo nella serie Narcos: Mexico, con Scoot McNairy, apparendo in sei episodi nel corso di tre anni. Oltre a recitare, Calva ha anche esperienza come primo assistente alla regia e come assistente alla macchina da presa, conoscenze preziose per una persona di 32 anni. Pur non essendo ancora un nome noto, Calva ha comunque consolidato il suo status di interprete formidabile e il suo ruolo in The Night Manager – Stagione 2 potrebbe essere quello che i fan stanno aspettando.

The Night Manager – Stagione 2 dovrebbe iniziare la produzione nel corso dell’anno e uscire nel 2025. Nel frattempo, è possibile vedere la Stagione 1 su Prime Video.