Matt Damon e Ben Affleck di nuovo insieme per il thriller RIP

Deadline ha appreso che Matt Damon e Ben Affleck saranno i protagonisti del thriller RIP, con Joe Carnahan alla scrittura e alla regia. La società Artists Equity di Affleck e Damon sta producendo con un piano per le riprese previsto per questo autunno.

I dettagli della trama vengono tenuti nascosti, a parte il fatto che il film viene descritto come un thriller poliziesco. Si prevede che il progetto troverà presto un distributore non appena verrà attirata l’attenzione di sale cinematografiche e di streaming.

Dal lancio di Artists Equity nel novembre 2022, Matt Damon e Ben Affleck hanno distribuito il loro primo film, Air – La storia del grande salto, nella primavera del 2023, ottenendo recensioni entusiastiche e una solida performance al botteghino. Da allora, lo studio ha prodotto il documentario The Greatest Love Story Never Told per Amazon MGM Studios e Small Things Like These, che ha aperto il Festival del cinema di Berlino di quest’anno e ha vinto l’Orso d’argento per l’attrice non protagonista Emily Watson.

Per quanto riguarda RIP, il progetto è stato messo a punto abbastanza rapidamente nelle ultime settimane. Matt Damon e Ben Affleck erano alla ricerca di un nuovo progetto sotto la bandiera della compagnia mentre Affleck stava terminando la produzione del suo seguito di The Accountant. I due hanno provato a realizzare un altro thriller poliziesco, Animals, all’inizio dell’anno, ma non è stato possibile organizzare la programmazione con The Accountant 2 e il progetto è stato messo in pausa.

Non estraneo ai thriller polizieschi, Carnahan si è fatto un nome nel corso degli anni con film come Narc e Smokin’ Aces (in cui è apparso anche Affleck), e il pubblico può aspettarsi fuochi d’artificio simili anche per questo progetto.