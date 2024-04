Michael Douglas sarebbe voluto morire in Ant-Man and The Wasp: Quantumania

Quando i Marvel Studios hanno finalmente lanciato il franchise di Ant-Man nel 2015, l’eroe principale del franchise era Scott Lang. Anche se in una certa misura ciò era in linea con i fumetti, con il vero eroe, Hank Pym (Michael Douglas), ritiratosi dopo aver ricoperto il ruolo durante la Guerra Fredda era un concetto totalmente nuovo. Mentre Ant-Man di Paul Rudd si è guadagnato una legione di fan, c’erano quelli comprensibilmente scontenti che un Vendicatore fondatore fosse stato relegato a un personaggio secondario in quello che avrebbe dovuto essere il suo franchise.

Gran parte del motivo del cambiamento è stato che i Marvel Studios hanno trascorso anni aspettando che Edgar Wright dirigesse Ant-Man, solo per imbattersi in “differenze creative” quando è arrivato il momento di dare il via alla produzione. In quella versione del film, Hank sarebbe diventato il malvagio Black Ant. Invece, nel progetto realizzato poi, è stato trasformato in una sorta di mentore per Scott nel corso degli anni e alla fine si è riunito con Janet Van Dyne quando è stata liberata dal Regno Quantico.

Hank non ha aggiunto molto a Ant-Man and the Wasp: Quantumania, e l’attore che lo interpreta, Michael Douglas, ha ora confermato di non voler più interpretare il suo Hank Pym. “Questa in realtà era la mia richiesta per il terzo”, ha detto il 79enne. “Ho detto che mi sarebbe piaciuto avere una [morte] seria, con tutti questi fantastici effetti speciali. Ci deve essere un modo fantastico in cui posso rimpicciolirmi fino alle dimensioni di una formica ed esplodere, qualunque cosa sia. Voglio usare tutti questi effetti.” “Ma quello era il mio desiderio nell’ultimo film”, ha aggiunto. “Ora, non credo che mi presenterò.”

Stando a quanto dichiarato, sembra proprio che Michael Douglas non riprenderà il ruolo se richiesto, anche se supponiamo che ci sia una possibilità che i Marvel Studios possano convincerlo a tornare e (finalmente) morire nei panni di Hank in uno dei prossimi film dei Vendicatori (se l’offerta dovesse essere quella giusta).

Non è la prima volta che Douglas allude al fatto di essere scontento che il suo personaggio sia rimasto in vita, poiché in precedenza aveva detto che sarebbe tornato per un quarto film di Ant-Man “affinché [lui] potesse morire”.