Parthenope: A24 distribuirà negli USA il film di Paolo Sorrentino

Arriva una notizia che fa ben sperare per il percorso del nuovo film Parthenope di Paolo Sorrentino che sarà presentato al Festival di Cannes in concorso. La società americano A24, dietro a enormi successi e film che hanno trionfato alle recenti edizioni degli Oscar, ha comprato i diritti del film per distribuirlo negli USA.

Questa notizia lascia ben sperare per il percorso che la pellicola potrà intraprendere, che potrebbe essere quello compiuto da Anatomia di una caduta, film che quest’anno ha ottenuti ben più nomination della classica “Miglior film Straniero” concorrendo anche alle categorie principali come Miglior film, Miglior attori, portandosi a casa la statuetta per la migliore interpretazione Miglior sceneggiatura originale a Justine Triet e Arthur Harari e le candidatura per il miglior film Candidatura per la miglior regia a Justine Triet Candidatura per la miglior attrice protagonista a Sandra Hüller Candidatura per il miglior montaggio.

Il film Parthenope

Parthenope racconta, nelle parole di Paolo Sorrentino, Il lungo viaggio della vita di Parthenope, dal 1950, quando nasce, fino a oggi. Un’epica del femminile senza eroismi, ma abitata dalla passione inesorabile per la libertà, per Napoli e gli imprevedibili volti dell’amore. I veri, gli inutili e quelli indicibili, che ti condannano al dolore. E poi ti fanno ricominciare. La perfetta estate di Capri, da ragazzi, avvolta nella spensieratezza. E l’agguato della fine. Le giovinezze hanno questo in comune: la brevità.

E poi tutti gli altri, i napoletani, vissuti, osservati, amati, uomini e donne, disillusi e vitali, le loro derive malinconiche, le ironie tragiche, gli occhi un po’ avviliti, le impazienze, la perdita della speranza di poter ridere ancora una volta per un uomo distinto che inciampa e cade in una via del centro. Sa essere lunghissima la vita, memorabile o ordinaria. Lo scorrere del tempo regala tutto il repertorio di sentimenti. E lì in fondo, vicina e lontana, questa città indefinibile, Napoli, che ammalia, incanta, urla, ride e poi sa farti male.

A24

L’A24, si è fatta notare per la prima volta nel 2013 grazie alla promozione e distribuzione di Spring Breakers – Una vacanza da sballo di Harmony Korine, per poi aumentare la propria notorietà negli anni seguenti ottenendo i diritti di distribuzione statunitensi di film come Ex Machina e Room, e quelli internazionali di film come The Witch. Nel 2015, ha lanciato una propria divisione di produzione televisiva. Il primo film di produzione originale della compagnia, Moonlight di Barry Jenkins, ha vinto l’Oscar al miglior film ai premi Oscar 2017. Recentemente hanno prodotto The Lighthouse, The Whale, regia di Darren Aronofsky, Everything Everywhere All at Once, Past Lives, Civil War, tutt’ora nelle nostre sale.