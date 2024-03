Si dice che Natalia Tena sia entrata a far parte del Marvel Cinematic Universe e che potrebbe aver già girato le sue scene per un prossimo film o serie TV. La notizia arriva dall’affidabile insider Daniel Richtman, che però non condivide altri dettagli.

I Marvel Studios hanno all’orizzonte numerosi progetti per il grande e piccolo schermo, ma se Tena ha già girato le sue scene, Deadpool & Wolverine, Captain America: Brave New World o uno dei prossimi show di Disney+ (Agatha: Darkhold Diaries, Ironheart) sono le possibilità più probabili (ma non restringemmo di molto il campo)!

Tena ha interpretato Nymphadora Tonks nei film di Harry Potter e Osha in Game of Thrones della HBO. Ha anche interpretato il mercenario Twi’Lek Xi’an in un primo episodio di The Mandalorian, diventando così l’unico attore a comparire in tutti e tre i franchise – e sembra che ora possa aggiungere alla lista anche il MCU.

Osha è stata un importante personaggio di supporto nelle prime stagioni di Game of Thrones, in quanto protettrice dei giovani Stark.È scomparsa per un po’ di tempo, prima di tornare ed essere uccisa senza tanti complimenti da Ramsay Bolton nella sesta stagione.

Anche il ruolo di Tena in Harry Potter è stato memorabile: Tonks era una strega mezzosangue, membro dell’Ordine della Fenice, imparentata con Sirius Black, Bellatrix Lestrange e sposata con il Professor Lupin. Anche Ninfadora ha trovato il suo destino ne I Doni della Morte: Parte 2.

L’anno scorso, durante un’intervista con Country and Town House, è stato chiesto a Tena che tipo di ruoli sta cercando. “Mi piacciono tutte le cose d’azione – mi piacerebbe di più saltare da un elicottero, attaccare uno squalo volante. Ma mi piacerebbe anche interpretare una regina, in particolare una regina spagnola, Juana la Loca. Forse ora sono troppo vecchio per interpretarla, ma è una grande regina. Era stata imprigionata da suo padre, ma non era in realtà pazza… Posso immaginare che sia un film molto bello. Adoro anche i libri di Hugh Howey: qualsiasi suo libro sarebbe fantastico. E i fumetti in generale. Adoro i fumetti. Li colleziono e ho 38 anni! Sono un bambino. Adoro Transmetropolitan – se mai lo trasformassero in qualcosa, mi piacerebbe interpretare uno dei luridi assistenti, cosa che avrà senso se lo leggerete!“.

Beh, sappiamo che questo ruolo non è Transmetropolitan (una serie della DC Vertigo), ma speriamo di avere presto qualche dettaglio in più sul (possibile) debutto di Tena nel MCU.