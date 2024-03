Captain America: Brave New World avrebbe dovuto uscire nelle sale quest’anno, ma a causa scioperi della WGA e della SAG-AFTRA, il film è stato spostato al 2025. Una parte importante di questa situazione è dovuta al fatto che la prima avventura da solista di Sam Wilson nei panni di Capitan America richiede un lungo periodo di riprese.

Questi dovrebbero durare per gran parte dell’estate, con la possibilità di abbandonare la Serpent Society e di ridisegnare molte scene d’azione del film (almeno stando a quanto abbiamo sentito sui piani dei Marvel Studios per questo progetto apparentemente travagliato).

Quello che sappiamo è che Cap si troverà a fronteggiare il Red Hulk di Harrison Ford, un cattivo che ci aspettiamo di vedere creato dal rientrante Samuel Sterns. Introdotto nel 2008 ne L’incredibile Hulk, è diventato The Leader, uno dei più grandi nemici di Bruce Banner nei fumetti. Tim Blake Nelson riprenderà il ruolo e, grazie ad alcune immagini promozionali appena rivelate (via scooper @CanWeGetToast), abbiamo un primo sguardo al Leader del MCU.

La trasformazione non è così drammatica come ci si aspettava: la testa di Stern è ingrandita e l’attore ha pizzetto e capelli. È difficile dire se la sua pelle sia verde, ma se lo è, si tratta di una tonalità di giada piuttosto chiara! Il cattivo sembra indossare una sorta di tuta, ma è in gran parte coperta. Potete dare un’occhiata a Captain America: Brave New World sul Leader di seguito.

Quello che sappiamo sul film Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreta la cattiva Diamondback. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America. Ad ora, Captain America: Brave New World è indicato come uno dei titoli più importanti della Fase 5.