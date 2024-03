10 Ha davvero “riso” dopo la fuga di Peter Minus

Per gran parte della trama di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban Sirius Black veniva descritto come il pazzo furioso fuggito dalla prigione dei maghi per dare la caccia a Harry e ucciderlo; nella storia veniva raccontato l’episodio dell’esplosione nella quale Sirius credeva di aver ucciso Peter Minus e della sua risata sguaiata davanti alle guardie del Ministero. Per alcuni un segno della sua follia, per altri della sua infida cattiveria. Tuttavia, anche se i fan ci erano già arrivati, J.K. Rowling ha poi confermato che si, il mago stava davvero ridendo ma perché aveva appena perso tutto ciò che aveva, e la risata era una reazione isterica alla situazione.

Sirius Black: attore

Nella saga di Harry Potter prodotta dalla Warner Bros il personaggio è stato introdotto nel terzo capitolo della saga, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Sirius Black è interpretato dall’attore Gary Oldman, eclettico volto britannico vincitore del Premio Oscar.