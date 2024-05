Pete Docter, direttore creativo della Pixar, anticipa Alla ricerca di Nemo 3

Il presidente dei Pixar Animation Studios, Jim Morris, ha dichiarato a Bloomberg che lo studio sta valutando la possibilità di realizzare nuovi sequel per i franchise di Alla ricerca di Nemo e Gli Incredibili, rimasti inattivi dopo Alla ricerca di Dory del 2016 e Gli Incredibili 2 del 2018. Secondo Pete Docter, direttore creativo della Pixar che ha lavorato a Alla ricerca di Nemo del 2003 come parte del gruppo di cervelli originario, c’è un oceano di potenziale per un Alla ricerca di Nemo 3, dopo che i due film hanno incassato quasi 2 miliardi di dollari al botteghino globale.

“Dove altro non siamo andati nell’oceano? L’oceano è un posto grande“, ha detto Docter a Bloomberg. “Penso che ci siano molte opportunità. Stiamo pescando in giro”. In seguito alla recente ristrutturazione della società, la Pixar prevede di realizzare tre film ogni due anni, alternando sequel e spinoff (gli imminenti Inside Out 2 e Toy Story 5) a idee originali (Elio e un progetto non ancora svelato della regista di Red, Domee Shi).

Solo due franchise Pixar si sono trasformate in trilogie – Toy Story e Cars – e nel primo caso, l’attesa tra gli ultimi due sequel è stata di dieci anni. Ci sono voluti 13 anni perché la Pixar facesse seguito a Alla ricerca di Nemo con Alla ricerca di Dory, che finora è l’ultimo progetto del regista Andrew Stanton presso lo studio. Sembra però che Alla ricerca di Nemo 3 potrebbe prima o poi divenire realtà, considerando il grande successo dei primi due film e la già citata volontà della Pixar di tornare su quei progetti rivelatisi particolarmente amati.