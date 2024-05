Oceania 2: il trailer del film è il più visto nella storia di Disney Animation e Pixar

Il trailer del film Oceania 2 ha stabilito un importante primato da quando ha debuttato, due giorni fa. È infatti stato visto da ben 178 milioni di persone nelle prime 24 ore di questa settimana, più di qualsiasi altro trailer di un film nella storia dell’impero animato della Disney, composto da Walt Disney Animation Studios e Pixar. In termini di visualizzazioni dei trailer, il record precedente per la Pixar era di Inside Out 2 (157 milioni) e il migliore per la Disney Animation era Frozen 2 (116 milioni). Il trailer di Oceania 2 ha superato anche quello de Gli Incredibili 2 della Pixar (113 milioni).

Cosa sappiamo su Oceania 2?

Oceania 2, l’epico musical animato dei Walt Disney Animation Studios, porta il pubblico in un nuovo viaggio con Vaiana, Maui e un nuovo equipaggio di improbabili marinai. Dopo aver ricevuto un’inaspettata chiamata dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i mari lontani dell’Oceania e in acque pericolose e lontane per un’avventura diversa da qualsiasi altra che abbia mai affrontato. Diretto da Dave Derrick Jr. con le musiche dei vincitori del Grammy Abigail Barlow ed Emily Bear, del candidato al Grammy Opetaia Foa’i e del tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina (Lin-Manuel Miranda non tornerà nel ruolo), Oceania 2 uscirà nelle sale il 27 novembre 2024.

Gli attori Auli’i Cravalho e Dwayne Johnson riprenderanno i loro ruoli da doppiatori rispettivamente per Vaiana e Maui. Sappiamo però che inizialmente la Disney aveva previsto di continuare la storia di Oceania come serie in streaming su Disney+. Tuttavia, quando il progetto ha iniziato a prendere forma e la popolarità dell’originale è aumentata, la Disney ha deciso di trasformare la serie in un lungometraggio per le sale cinematografiche. È dunque stato annunciato che il film arriverà nelle sale il 27 novembre, rispettando la tradizione di distribuire ogni anno un film d’animazione nel giorno del Ringraziamento.