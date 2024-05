Welcome to Derry: Bill Skarsgård riprenderà il ruolo di Pennywise nella serie prequel di It

Il romanzo horror It di Stephen King è uno dei titoli più amati e ha trasceso il mondo della cultura pop. Dopo il film It del 2017 e il sequel It – Capitolo Due, diretti da Andrés Muschietti, con protagonista Bill Skarsgård nei panni del clown titolare che terrorizza la città immaginaria di Derry, nel Maine, è stata ufficializzata una serie prequel dal titolo Welcome to Derry. Questa avrà come protagonisti i già annunciati Madeleine Stowe, Stephen Rider, Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk e James Remar. Come annunciato ora da Deadline, Bill Skarsgård riprenderà il ruolo del clown Pennywise.

Skarsgård continuerà così ad avventurarsi nel mondo dell’horror, dopo aver preso parte a progetti come Barbarian del 2022 e il prossimo adattamento di Nosferatu con Willem Dafoe, Lily Rose-Depp, Nicholas Hoult e Emma Corrin. Skarsgård sarà poi protagonista della rivisitazione di The Crow, la cui uscita è prevista per agosto. Non resta a questo punto che attendere maggiori notizie riguardo il suo ritorno a Derry, per scoprire in che modo il suo Pennywise si manifesterà all’interno di Welcome to Derry.

Tutto quello che sappiamo sulla serie tv Welcome to Derry

Welcome to Derry è l’annunciata serie prequel di It e il sequel It – Capitolo Due che sarà scritta e prodotta da Andy Muschietti regista dei film insieme a Barbara Muschietti e al produttore Jason Fuchs. Andy Muschietti dirigerà anche diverse puntate della serie, incluso il primo episodio. I dettagli sulla trama non sono stati ancora rivelati, ma lo spettacolo dovrebbe fungere da storia prequel che “amplierà la visione” dei film recenti. Protagonisti della serie saranno Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk e James Remare. Bill Skarsgård riprenderà il ruolo di Pennywise.

“Da adolescenti, leggevamo a turno i capitoli di It di Stephen King fino a quando il grosso tascabile non andava in pezzi”, hanno detto i Muschietti in una dichiarazione quando il progetto è stato ordinato in serie. “È una storia epica che contiene moltitudini, ben oltre ciò che potremmo esplorare nei nostri film It. Non vediamo l’ora di condividere la profondità del romanzo di Steve, in tutto il suo cuore, umorismo, umanità e orrore”. “Sono entusiasta che la storia di Derry, la città più infestata del Maine, stia continuando, e sono felice che Andy Muschietti supervisionerà i festeggiamenti spaventosi, insieme a una fiducia del cervello che include la sua talentuosa sorella, Barbara”, ha aggiunto l’autore Stephen King.