Sono passati quasi sette anni dall’uscita nelle sale dell’ultimo film dei Pirati dei Caraibi e la Disney sta ancora cercando un modo per riportare sul grande schermo questo franchise di successo. Secondo quanto riferito, ci sono molte idee per il futuro, tra cui un film con Margot Robbie nel ruolo di protagonista e un piano che prevede il ritorno del Jack Sparrow di Johnny Depp. Più concretamente, tuttavia, sembra che si stia optando per un reboot totale, ripartendo da zero con nuove idee e nuovi personaggi.

ComicBook.com ha recentemente parlato con il leggendario produttore Jerry Bruckheimer del suo nuovo film The Ministry of Ungentlemanly Warfare, e gli è stato chiesto del futuro di un paio di suoi franchise di successo: Top Gun e Pirati dei Caraibi. Bruckheimer ha così riflettuto su quale dei due potrebbe tornare per primo sul grande schermo e, nel farlo, ha conferma che Pirati dei Caraibi è in fase di reset. “È difficile da dire. Non si sa, non si sa davvero“, ha esordito Bruckheimer. “Non si sa come si potrebbero ritornare“.

“Semplicemente non lo sai. Perché con Top Gun c’è un attore che è iconico e brillante. E non so dirvi quanti film farà prima di un nuovo Top Gun. Ma faremo un reboot di Pirati, perché sarà più facile da mettere insieme, in quanto non devi aspettare certi attori“. Alla luce di ciò, sarà interessante scoprire quale direzione prenderà questo reboot. Non si può ancora escludere del tutto il film con Margot Robbie, anche se probabilmente la cosa si è fatta molto più impegnativa sulla scia del grande successo di Barbie, che ha reso l’attrice ancor più impegnata di quanto non fosse già prima.

Pirati dei Caraibi: quello che sappiamo sui nuovi film

Dopo cinque film, la saga di Pirati dei Caraibi sembra essersi arenata, anche per via delle vicende legali che hanno coinvolto il suo protagonista, Johnny Depp. Il quinto film si concludeva anche con un forte cliffhanger, che vedeva il ritorno di Will Turner e di Davy Jones. Al momento non sembra ci sarà un seguito a quella rivelazione, con la Disney intenzionata a realizzare spin-off e, appunto, reboot. Su di essi però ad oggi ci sono poche certezze, se non che – stando a quanto precedentemente riportato – a scrivere uno dei nuovi capitoli della saga di Pirati dei Caraibi dovrebbero esserci il “veterano” Ted Elliott e il creatore della pluripremiata serie Chernobyl Craig Mazin.

Lo scorso febbraio era però stato confermato l’addio al progetto dei due sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick. Jerry Bruckheimer sembra invece confermato al timone come produttore. Elliott ha già firmato la storia di La maledizione della prima luna e delle tre successive pellicole La maledizione del forziere fantasma, Ai confiniti del mondo e Oltre i confini del mare con l’allora partner Terry Rossio. Per quanto riguarda i protagonisti, improbabile sembra essere il ritorno di Jack Sparrow, mentre per quanto riguarda i nomi di Margot Robbie e Ayo Edebiri – altra attrice di cui si è vociferata una sua unione al franchise – ad oggi non ci sono certezze.