Anthony Mackie, nuovo interprete di Captain America – che vedremo prossimamente in tali panni in Captain America: Brave New World -, ha raccontato alcuni degli aspetti più difficili del lavorare nel Marvel Cinematic Universe. “Direi che il mondo Marvel è completamente diverso, solo perché è uno spazio di intrattenimento controllato”, ha detto Anthony Mackie a RadioTimes quando gli è stato chiesto se recitare nel MCU lo avesse preparato per il suo ruolo nella serie originale Paramount+ Twisted Metal.

“Ad esempio, c’è solo un numero limitato di cose che puoi fare. Si può portare in tavola solo una certa dose di creatività, perché Stan Lee ci ha già dato così tanti contenuti“. E ha aggiunto: “Mentre con Twisted Metal, è stato come dire: ‘Ci sono un ragazzo e una ragazza… via! Così siamo stati davvero in grado di costruire il mondo intorno a questo punto di partenza“. In pratica, per l’attore la cosa più difficile del lavorare nel MCU è la poca libertà creativa che si può avere sui progetti di questo franchise.

Anthony Mackie da The Falcon and The Winter Soldier a Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreta la cattiva Diamondback. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America. Ad ora, Captain America: Brave New World è indicato come uno dei titoli più importanti della Fase 5.