Quentin Tarantino spiega perché la televisione non è memorabile come il cinema

L’acclamato regista Quentin Tarantino sostiene che la televisione è meno memorabile dei film e usa il western di successo Yellowstone come esempio moderno. Tarantino è salito alla ribalta mondiale come pioniere del cinema indipendente americano degli anni Novanta, con il suo esordio alla regia Le Iene, acclamato dalla critica nel 1991. Il suo seguito, Pulp Fiction, con il suo cast d’insieme, ha consolidato il suo status di scrittore-regista prodigio che eccelleva nel destreggiarsi tra più storie e attori. Il suo status di autore ha contribuito a renderlo uno dei registi più iconici e interessanti del settore, ed è noto per i suoi film eleganti e le sue opinioni schiette.

Secondo Indie Wire, in una recente apparizione a The Joe Rogan Experience, Tarantino ha parlato delle sue opinioni sullo stato della televisione moderna e ha definito Yellowstone “solo una soap opera”. Ha poi spiegato il suo punto di vista sulla televisione in generale e su come sia diventata più cinematografica negli ultimi anni e come i personaggi tendano ad avere un ruolo più importante rispetto alla trama. Di seguito riportiamo i commenti completi di Tarantino:

Powered by

Tutti parlano di quanto sia grande la televisione oggi. E devo dire che è piuttosto buona. Ma per me è ancora televisione. Qual è la differenza tra la televisione e un buon film? Perché molta televisione ora ha la patina di un film. Usano un linguaggio cinematografico per coinvolgerti. Non sono riuscito a guardare “Yellowstone” per i primi tre anni o giù di lì. Poi ho guardato la prima stagione e mi sono detto: “Wow, è fantastico!”. Sono sempre stato un grande fan di Kevin Costner, è fantastico in questo film”.

E mi lascio coinvolgere dalla serie, mi diverto molto a guardarla, e nella prima stagione mi dico: “Oh, questo è come un grande film”. Mentre lo guardo, sono costretto a farlo. Ma alla fine della giornata è solo una soap opera. Ti presentano un gruppo di personaggi, impari le loro storie, conosci i legami di ognuno con gli altri… e poi tutto il resto è solo il tuo legame con la soap opera”.

Cosa significano questi commenti per la potenziale avventura di Tarantino in TV

Tarantino è sempre stato un convinto difensore del cinema come mezzo di comunicazione per eccellenza per gli spettatori, ma in passato ha parlato positivamente della televisione, essendo il regista noto per essere un fan di show televisivi come Rawhide e Kung Fu. In passato ha anche fatto un paio di apparizioni dietro la macchina da presa in show televisivi sceneggiati, dirigendo episodi del dramma medico ER, nel 1995, e un episodio in due parti di CSI: Crime Scene Investigation, nel 2005.

Tuttavia, sembra che le sue opinioni sulla televisione si siano indurite negli ultimi tempi e i suoi commenti attuali suggeriscono che potrebbe non essere interessato a un ritorno al piccolo schermo, come aveva suggerito in precedenza. Al contrario, la sua rivelazione di aver apprezzato la prima stagione di Yellowstone suggerisce che a Tarantino piace la narrazione a lungo termine, e la natura cinematografica della scrittura e dell’immaginazione di Taylor Sheridan ha reso la serie un successo. Ma non è stata priva di problemi e la controversia su Kevin Costner ha, per certi versi, oscurato l’eredità narrativa della serie.