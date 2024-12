Kraven – Il Cacciatore: Spider-Man ha un cameo nel film?

Per quanto sia ragionevole supporre che la Sony stesse effettivamente preparando un’apparizione di Spider-Man (che si tratti di Tom Holland, Tobey Maguire o Andrew Garfield) nel suo franchise “Sony’s Spider-Man Universe” (SSU), non abbiamo visto neanche l’ombra dell’iconico supereroe della Marvel Comics nella trilogia di Venom o in Morbius o in Madame Web. L’unico accenno al personaggio è stato fatto nella tanto criticata scena post-credits di Morbius, ma si vociferava (come di solito accade) che l’interpretazione di Holland di Spider-Man sarebbe apparso in Kraven – Il Cacciatore (qui la recensione).

Come probabilmente non vi sorprenderà sapere, neanche stavolta l’Uomo Ragno fa un cameo. Tuttavia, c’è un accenno al personaggio. Verso la fine del film, lo Straniero (Christopher Abbott) usa le sue abilità per tormentare Kraven (Aaron Taylor-Johnson) con la sua peggiore paura: i ragni. Si scopre così che Kraven è aracnofobico, cosa che getta le basi per uno scontro interessante tra i due personaggi. Il regista J.C. Chandor ha inoltre rivelato che gli piacerebbe dirigere un adattamento de L’ultima caccia di Kraven.

Sebbene questo film lasci la porta aperta a un sequel, ad ora è altamente improbabile che accada, per una serie di motivi. Anche se Kraven – Il Cacciatore non ha rischiato di fare una brutta fine al botteghino, recenti notizie suggeriscono che questo sarà l’ultimo film di SSU della Sony, almeno per il prossimo futuro. Ad ora, non resta dunque che attendere di sapere cosa ne sarà di questo universo cinematografico condiviso e se le tante domande ancora senza risposta troveranno un giorno soluzione.

Tutto quello che sappiamo sul film Kraven – Il Cacciatore

Dopo il successo di Venom: La furia di Carnage e Spider-Man: No Way Home, Sony continua ad espandere il suo universo Marvel e Kraven – Il Cacciatore si unisce a una lista che include anche Madame Web con Dakota Johnson e il progetto Spider-Woman di Olivia Wilde.

“Kraven – Il Cacciatore è la storia viscerale di come e perché è nato uno dei cattivi più iconici della Marvel. Ambientato prima della sua famigerata vendetta contro Spider-Man, Aaron Taylor-Johnson interpreta il personaggio principale in questo film vietato ai minori”. Basato sull’omonimo personaggio della Marvel Comics, prodotto dalla Columbia Pictures in associazione con la Marvel Entertainment, il film è stato diretto da J. C. Chandor e scritto da Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk.

Oltre ad Aaron Taylor-Johnson nel ruolo del protagonista, Ariana DeBose interpreterà Calypso, una sacerdotessa voodoo e interesse amoroso occasionale di Kraven (almeno nei fumetti); Fred Hechinger sarà Dmitri Smerdyakov, alias il Camaleonte, fratellastro di Kraven; Alessandro Nivola vestirà i panni di Aleksei Sytsevich, alias il Rinoceronte, e Christopher Abbott interpreterà un altro cattivo noto come lo Straniero.

Il film è stato classificato come R per “forte violenza sanguinosa e linguaggio” ed è al cinema dal 13 dicembre 2023 distribuito da Sony Pictures Italia e Warner Bros.