The Beauty: Rebecca Hall nella serie tratta dai fumetti di Ryan Murphy e Evan Peters

La nuova serie a fumetti di Ryan Murphy e Evan Peters, The Beauty, aggiunge una star del Monsterverse. Tra le figure più influenti della televisione contemporanea, Ryan Murphy ha creato e prodotto numerose serie, tra cui Nip/Tuck, Glee, American Horror Story, American Crime Story, Pose, 9-1-1, 9-1-1: Lone Star, Ratched, American Horror Stories e Monster. Nel corso della sua carriera, Murphy ha ricevuto un totale di 38 nomination agli Emmy e ne ha vinti sei.

In televisione, la collaborazione tra Ryan Murphy ed Evan Peters è stata particolarmente fruttuosa, a partire da American Horror Story di FX, con l’attore che ha interpretato più personaggi nel corso di 10 stagioni, a volte interpretando più personaggi in una sola stagione. Oltre ad American Horror Story, Peters ha recitato anche nella serie FX Pose di Murphy. La loro collaborazione più recente è avvenuta in Monster: The Jeffrey Dahmer Story, con Peters che ha ottenuto una nomination agli Emmy per la sua interpretazione del serial killer protagonista. Ora Murphy e Peters si riuniscono per un’altra serie, The Beauty.

Powered by

The Beauty aggiunge una star del Monsterverse

La nuova serie a fumetti di Ryan Murphy e Evan Peters, The Beauty, aggiunge una star del Monsterverse. Co-creata da Murphy e Matthew Hodgson, The Beauty si basa sull’omonima serie Image Comics ambientata in un mondo in cui la perfezione fisica è raggiungibile attraverso una malattia sessualmente trasmissibile, anche se due detective scoprono che ha un costo devastante. Mentre i dettagli ufficiali sulla trama della prossima serie di FX non sono ancora stati resi noti, il cast include già Evan Peters, Ashton Kutcher, Anthony Ramos e Jeremy Pope.

Ora, la nuova serie a fumetti di Ryan Murphy e Evan Peters ha aggiunto una star del Monsterverse. Secondo Variety, Rebecca Hall si è unita al cast di The Beauty, attualmente in produzione. L’attrice ha recitato nei film del Monsterverse, Godzilla vs. Kong e Godzilla x Kong: New Empire. I dettagli sui personaggi di The Beauty non sono ancora stati resi noti.

Cosa significa l’ingaggio di Rebecca Hall per The Beauty

Con un cast che ora include il vincitore dell’Emmy Evan Peters, la star di That ’70s Show Ashton Kutcher, la star di Twisters Anthony Ramos, il candidato all’Emmy Jeremy Pope e la star del Monsterverse Rebecca Hall, sembra che Ryan Murphy e compagnia siano chiaramente intenzionati ad assemblare un altro ensemble impressionante per The Beauty. Gli show di Murphy sono tipicamente ricchi di star, con alcuni dei suoi collaboratori più frequenti come Jessica Lange, Sarah Paulson, Emma Roberts, Kathy Bates, Angela Bassett e Gwyneth Paltrow. The Beauty non dovrebbe essere diverso e, a sua volta, è probabile che Rebecca Hall non sarà l’ultima aggiunta all’ensemble.

Rebecca Hall alla prima di Los Angeles di ‘BFG’ tenutasi all’El Capitan Theatre – Foto di PopularImages via Depositphotos.com