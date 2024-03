Jake Gyllenhaal ha scelto di affrontare una profonda trasformazione fisica per il film Road House, disponibile su Prime Video, e il suo personal trainer lo elogia per i suoi sforzi. Il nuovo film è un remake del film con Patrick Swayze del 1989 e vede Gyllenhaal nei panni di un ex combattente della UFC reclutato per lavorare come buttafuori.

Dato che nel cast di Road House c’erano diverse scene a torso nudo e diversi lottatori UFC del mondo reale, Gyllenhaal aveva bisogno di rimettersi in forma per eguagliare tutti gli altri e risultare credibile come lottatore lui stesso. Men’s Health ha parlato con Gyllenhaal e con il suo personal trainer, Jason Walsh, di cosa è servito per aiutarlo a sembrare un combattente UFC.

Mentre Gyllenhaal ha elogiato l’intera squadra, Walsh non ha fatto altro che elogiare Gyllenhaal per il suo impegno lavorativo. Ha sottolineato che l’attore era disposto a impegnarsi in una varietà di esercizi, tra cui lavoro con la slitta, flessioni con catena e sprint con lo scalatore, e lo ha fatto senza vacillare.

“Per come appariva nel film, ci [sono] dei picchi, giusto? Le persone non vedono le valli. Non vedono il tempo tra i picchi, sembra semplicemente una cosa continua. Non funziona così… Puoi avere un ottimo allenatore, un ottimo programma, un ottimo team: niente di tutto questo ha importanza se non hai la persona giusta per fare tutto. Jake ha fatto il lavoro. Se lo è guadagnato.”