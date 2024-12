Rumours e il re spagnolo delle serie domani al Noir in Festival!

Arriva al Noir in Festival una delle anteprime più attese di questa edizione. La serata di venerdì 6 dicembre ospita alla Cineteca Arlecchino la proiezione di RUMOURS, film con un cast all star diretto da Guy Maddin, Evan e Galen Johnson (ore 21). Cate Blanchett e Alicia Vikander sono due delle protagoniste di questa imperdibile dark comedy ambientata durante un G7 in Germania.

Da non perdere anche l’anteprima del film in concorso BRIEF HISTORY OF A FAMILY, alla presenza del regista Lin Jianjie (ore 17.00, Cineteca Arlecchino), storia di misteri che mette alla prova una famiglia, prossimamente in sala con Movies Inspired. La Cineteca Arlecchino ospiterà anche ANTIDOTE di James Jones (ore 19.00), documentario che esplora l’attivismo degli informatori impegnati a scoprire le azioni criminali del regime di Putin. Sarà presente in sala il regista James Jones, in dialogo con Giorgio Gosetti.

Nella giornata di venerdì 6, dopo la cerimonia di Premiazione per il Raymond Chandler Award, Joyce Carol Oates torna a raccontarsi in un incontro al Noir in Festival moderato da Fabio Vittorini e Anna Re (ore 11 – Università IULM, Sala dei 146).

Arriva al noir anche Juan Gómez-Jurado con TUTTO TORNA (Fazi Editore): L’autore spagnolo di noir più venduto di sempre, celebre per la trilogia Regina Rossa, tradotta in 40 lingue diventata anche una serie tv, dialogherà con il pubblico alla Libreria Rizzoli moderato da Luca Crovi (ore 17.30).

Sempre a Rizzoli Galleria, Paolo Roversi introdurrà il nuovo libro di Luca Crovi La velocità della tartaruga (Nero Rizzoli). L’evento sarà arricchito da letture di Gigio Alberti e interventi musicali di Raffaele Kohler e Luciano Macchia (ore 18.30).

Ospiti della giornata in IULM anche i registi in lizza per il Premio Caligari al miglior film noir italiano dell’anno: a partire dalle ore 15.00 Manfredi Luxibello, Brando De Sica, Marco D’Amore, Stefano Sollima e Federico Zampaglione dialogheranno sul loro cinema insieme al critico Giulio Sangiorgio. In programma anche la proiezione di MIMÌ – IL PRINCIPE DELLE TENEBRE di Brando De Sica (ore 17.30).

Ulteriori informazioni e programma completo all’indirizzo www.noirfest.com