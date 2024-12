Le verità nascoste: la spiegazione del finale del film

Il regista premio Oscar Robert Zemeckis ha nel corso della sua carriera realizzato film di vario genere, dal fantascientifico Ritorno al futuro al drammatico Forrest Gump, dal biografico The Walk fino al recente fantasy Le streghe. Ogni suo titolo si è affermato come un’opera di valore, capace di emozionare grandi e piccoli. Nella sua filmografia si ritrovano però anche titoli più cupi, che sfociano spesso e volentieri nell’orrore. Uno di questi è Le verità nascoste, uscito in sala nel 2000 e basato su una sceneggiatura di Clark Gregg (meglio noto come attore nel ruolo dell’agente Phil Coulson del Marvel Cinematic Universe).

Il film venne girato da Zemeckis mentre era in corso l’intervallo dalle riprese di Cast Away, dovuto alla necessità del protagonista Tom Hanks di perdere una notevole quantità di peso. In quel lasso di tempo il regista si interessò alla sceneggiatura di Le verità nascoste, propostagli dall’amico Steven Spielberg e basata su un vecchio soggetto della documentarista Sarah Kernochan, nel quale raccontava un’esperienza personale. Affascinato dall’idea di girare un thriller, Zemeckis fece partire in tutta rapidità la produzione del progetto. In particolare, il film si è affermato per l’atmosfera di costante inquietudine, vero e proprio elemento di orrore primario. Non a caso, questo è stato definito un film di forte stampo hitchcockiano.

Con un incasso di circa 290 milioni di dollari, Le verità nascoste si è affermato come il decimo maggiore incasso del suo anno. Pur ricevendo pareri critici contrastanti, è ancora oggi uno dei film più ambigui e affascinanti del regista. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative a questo. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama e al cast di attori. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Le verità nascoste

Protagonisti del film sono i coniugi Norman e Claire Spencer. Lui famoso scienziato e ricercatore universitario, lei ex violoncellista di successo, decidono di trasferirsi a vivere in una lussuosa casa sul lago nel Vermont. Per i due ha così inizio una nuova fase della loro vita, essendo rimasti soli dopo che la figlia Caitlin si è trasferita per frequentare il college. Tutto sembra procedere per il meglio nella nuova abitazione e gli attacchi di ansia di Claire, dovuti ad un recente incidente d’auto, sembrano lì acquietarsi quasi del tutto. Nel momento in cui la donna inizia a sentire delle strane voci a vedere degli strani fenomeni, il panico sembra rimpossessarsi di lei.

Ben presto, Claire sprofonda nella paranoia più totale, convintasi che quella casa sia infestata da fantasmi e luogo di antichi orrori. Sempre più preoccupato per la salute della moglie, Norman chiederà aiuto ad uno psichiatra, ma dovrà a sua volta scontrarsi con inaspettati risvolti. Nel momento in cui anche lui inizia a notare ciò che la moglie da tempo denuncia, i due coniugi capiranno di essere finiti in un luogo tutt’altro che pacifico, dove antichi segreti e scheletri nell’armadio stanno per uscire allo scoperto, portando con sé conseguenze terribili.

Per il ruolo dei coniugi Norman e Claire Spencer, i primi attori scelti da Zemeckis sono stati Harrison Ford e Michelle Pfeiffer. Ad oggi, è l’unico film horror a cui Ford ha preso parte nella sua lunga carriera. Pfeiffer, invece, per prepararsi al ruolo, seguì il metodo della collega Drew Barrymore, proiettando le proprie paure su ciò che la circonda, potendole così percepire come più reali e immedesimarsi di più nel ruolo. Nel ruolo della figlia dei due, Caitlin, vi è invece Katharine Towne. Miranda Otto, nota per il ruolo della principessa Éowyn nella trilogia de Il Signore degli Anelli, è Mary, la nuova vicina di casa dei protagonisti. Il film segna poi il debutto sul grande schermo dell’attrice e supermodella Amber Valletta, qui nel ruolo di Madison Elizabeth Frank.

La spiegazione del finale

Nel corso di Le verità nascoste, Claire capisce di essere perseguitata da un fantasma femminile e all’inizio crede che si tratti della sua vicina di casa, apparentemente scomparsa dopo una lite con il marito. Tuttavia, alla fine la vicina ritorna e si scopre che questa infestazione è molto più personale. Il fantasma è infatti quello di una giovane donna di nome Madison Elizabeth Frank, che aveva una relazione proprio con Norman. Come spesso accade negli horror, dunque, la brillante esistenza suburbana di Norman e Claire era solo una facciata che copriva una realtà oscura, poiché nemmeno un matrimonio apparentemente ideale era sufficiente a impedire a Norman di tradire la moglie.

Poiché Madison è un fantasma, Claire inizia subito a sospettare che Norman sia coinvolto nella sua morte. Norman nega, ma le sue scuse sembrano tutt’altro che convincenti, soprattutto dopo che Claire torna a casa e lo trova apparentemente intento a suicidarsi per il senso di colpa per la relazione. Alla fine di Le verità nascoste diventa chiaro che il marito di Claire è stato tutt’altro che sincero e che la relazione era, se non altro, la più innocente delle sue bugie. Norman ha effettivamente ucciso Madison, gettando il suo corpo in un lago, spiegando così perché gli episodi infestanti continuavano a ruotare intorno all’acqua.

Madison, studentessa di Norman, aveva minacciato di dire al rettore del college di Norman della loro relazione. Dopo aver scoperto le sue malefatte, Norman tenta quindi di uccidere anche Claire, ma il suo piano fallisce e la coppia finisce nel lago, portando Madison a vendicarsi del suo assassino. Il film si conclude dunque con Claire che depone una rosa sulla tomba di Madison, con entrambe le donne finalmente libere dall’inganno e dalle tendenze omicide di Norman.

Il finale di Le verità nascoste può sembrare in superficie una semplice storia di vendetta soprannaturale, ma ha significati tematici più profondi. I momenti finali del film rafforzano l’idea che i segreti tendono a essere rivelati e i crimini a essere scoperti, e il tentativo di seppellirli (a volte letteralmente) porta solo a problemi peggiori per tutte le persone coinvolte. Il passato di Norman torna a perseguitarlo, o meglio, a perseguitare sua moglie, in senso molto letterale. Tuttavia, il film di Zemeckis capovolge anche diversi tropi delle tradizionali storie di fantasmi.

Madison, lo spirito che perseguita Claire, sembra un’antagonista per gran parte del racconto. Questo è in linea con la maggior parte dei film sulle infestazioni, in quanto i fantasmi e gli spettri sono quasi sempre la fonte di terrore e la principale minaccia per i protagonisti. Tuttavia, Le verità nascoste stravolge questa idea: Norman è la presenza più pericolosa nella vita di Claire. Il fantasma di Madison non è lì per farle del male, ma per aiutarla e, quando Claire capisce la verità, i due diventano alleate contro un mostro molto più sinistro di un semplice spirito con un conto in sospeso.

Nel complesso, il messaggio centrale del film è rispecchiato anche dalla struttura stessa del film. La rivelazione che Madison non è il male principale sovverte le aspettative del genere. Questo è per molti versi un riflesso sottile ed estremamente intelligente della situazione di Claire: Norman, il marito un tempo amorevole che inizialmente cerca di aiutarla quando si rende conto di essere perseguitata, si rivela essere la presenza più maligna nella sua vita. Questa profondità tematica è probabilmente parte di ciò che ha reso Le verità nascoste un tale successo quando è uscito per la prima volta nel 2000, e il motivo per cui rimane un gioiello di culto tra i film sui fantasmi e sulle infestazioni a distanza di decenni.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire del film grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Le verità nascoste è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes, Prime Video, Tim Vision e Disney+. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di giovedì 5 dicembre alle ore 21:30 sul canale Warner Tv.