Noir in Festival: il giorno di Joyce Carol Oates

Il giovedì del Noir in Festival si prepara ad accogliere uno degli ospiti più attesi di questa edizione, la più grande scrittrice americana vivente Joyce Carol Oates, protagonista assoluta della giornata che culminerà con la consegna del Raymond Chandler Award in programma alle ore 18.00 al Teatro Franco Parenti.

Al termine della cerimonia, Oates racconterà al pubblico la sua ultima fatica letteraria, Macellaio (La Nave di Teseo), in dialogo con Antonio Monda e in collaborazione con La Milanesiana. Il 63mo romanzo della grande scrittrice americana si ispira a fatti reali accaduti all’interno di un manicomio femminile, in cui un sadico dottore inizia a praticare crudeli e brutali pratiche mediche su vulnerabili cavie femminili, trascurate dal sistema sanitario. Un racconto sugli abusi del patriarcato e sui diritti delle donne, potente e agghiacciante come solo la penna di Oates è in grado di rendere.

Tutta al femminile anche la storia raccontata dal film in concorso Mexico 86 di César Diaz (ore 17.00, Cineteca Arlecchino), ritratto di un’attivista guatemalteca, costretta ad abbandonare la patria e il figlio, perché in lotta contro la dittatura militare del paese. A dare il volto alla protagonista Maria, la celebre e acclamata Bérénice Béjo. Giovedì 5 sarà presentato anche l’unico titolo italiano in concorso, Dedalus di Gianluca Manzetti (ore 21.00, Cineteca Arlecchino), racconto distopico con al centro un nuovo social game che promette di ridefinire il mondo del Web 3.0 e di rendere il vincitore ricco e famoso, ma che nasconde torbide insidie, che arriverà in sala grazie a Eagle Pictures. Saranno presenti in sala il regista e Gianluca Manzetti e il protagonista Luka Zunic. Alle ore 19.00 sarà invece presentato un evento speciale con la proiezione del noir francese del 1946, Macadam, diretto da Marcel Blistène e Jacques Feyder.

Altro evento speciale all’Institut Français di Milano (ore 19.30), sarà un omaggio ad Alain Delon per celebrare uno dei più grandi divi della storia del cinema, scomparso lo scorso anno, con un incontro dedicato alla collaborazione nel senso più bello del noir tra Delon e il suo regista/maestro Jean-Pierre Melville e le immagini del loro ultimo film insieme, Un flic (1972).

Proseguono anche gli appuntamenti in programma all’università IULM, con il secondo appuntamento dedicato al mondo dei podcast. Gabriella Simoni, giornalista e inviata di guerra, introdurrà il pubblico del Noir la sua prima esperienza nell’universo dei podcast con Quei cattivi ragazzi (Chora Media), in dialogo con Mazzino Montinari e Marta Lucia Zanichelli (ore 11.00 – IULM 6, sala dei 146). Al centro della narrazione, le battaglie di giovani uomini che hanno trovato rifugio nella comunità Kayros di Milano, alla ricerca di un possibile riscatto personale.

Alle ore 15.00, sempre in sala dei 146, l’autore e storyteller Lorenzo Palloni presenterà, in dialogo con Francesco Cappellotto, il suo ultimo lavoro, È successo un guaio (Saldapress), graphic novel noir con al centro un’agenzia investigativa tramandata di generazione in generazione. A seguire, la Premiazione Contest Shorts Noir Comics Marathon in cui sarà reso pubblico il vincitore del contest fumettistico Shorts Noir Comics Marathon, in cui si sfidano fumettisti e disegnatori a riscrivere e ridisegnare dei film della storia del cinema in formato «corto a fumetti». A scegliere la tavola vincitrice saranno tre premiati delle scorse edizioni della Maratona, Pietro Salateo, Nico Mancini e Chiara Onofri.

Prosegue anche la programmazione dei film in concorso per il Premio Caligari. È la volta di Caracas, diretto e interpretato da Marco D’Amore, ambientato in una Napoli ricca di contraddizioni che affascina e terrorizza (ore 17.30 – IULM 6, sala dei 146).