La 96esima edizione degli Academy Awards è stata caratterizzata da molti momenti memorabili. Infatti, ha ottenuto il più alto indice di gradimento per una cerimonia degli Oscar da quattro anni a questa parte. Uno dei momenti più discussi dello spettacolo è stata l’interpretazione di Ryan Gosling di “I’m Just Ken“, il brano candidato come Miglior canzone originale per il film Barbie. Proprio parlando di quella colorata e vivace esibizione, che ha fatto ballare e cantare l’intero Dolby Theater, Gosling ha recentemente rivelato che le sue due figlie, insieme all’attrice Eva Mendes, hanno assistito alle prove generali della performance e gli hanno dato alcuni consigli.

“È stato fantastico“, ha detto Gosling a People quando gli è stato chiesto della sua performance. “È stato molto divertente perché sono venute alla prova generale il giorno prima e quindi erano in prima fila”. “Mi hanno dato dei consigli e degli appunti, tutti ottimi“, ha aggiunto. “Sono una parte importante di questo lavoro per me… è stato l’interesse delle mie figlie per Barbie e il disinteresse per Ken che mi ha spinto a fare questo lavoro. È stato bellissimo averle lì alla fine“. Molly McNearney, che ha prodotto gli Academy Awards di quest’anno, ha poi rivelato che la performance è stata un’idea di Gosling.

“Ryan Gosling è un vero professionista, quell’uomo – ci siamo incontrati con lui su Zooms mesi fa, parlando di quella performance“, ha detto McNearney. “Greta Gerwig ha contribuito anche dal punto di vista creativo. Si è impegnato moltissimo. La sua coreografa, Mandy Moore, è eccezionale: ha partecipato a tutte le telefonate. E anche Mark Ronson“. “È da lì che sono nati il vestito rosa e tutti gli altri in nero, e le scale sul retro. E abbiamo fatto un omaggio alle ragazze candelabro: Avevamo uomini Ken-delabra“. La performance si è poi rivelata uno dei momenti migliori della serata e se anche il brano non ha vinto l’Oscar, ha comunque vinto i cuori dei presenti.

