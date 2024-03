Netflix ha diffuso il teaser trailer di Atlas, il nuovo film originale Netflix di Fantascienza che vede protagonista assoluta Jennifer Lopez.

Diretto da Brad Peyton (San Andreas), il film segue Atlas Shepherd (Lopez), “un’analista di dati brillante ma misantropica con una profonda sfiducia nei confronti dell’intelligenza artificiale, mentre si unisce a una squadra incaricata di catturare un robot rinnegato con cui lei condivide una storia complicata. Quando le cose vanno male, però, “l’unica speranza di Atlas di salvare il futuro dell’umanità dall’intelligenza artificiale è fidarsi di essa”.

Nel cast di Atlas oltre alla cantate e attrice troviamo anche Simu Liu (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli), Lana Parrilla, Sterling K. Brown e Mark Strong.

Cosa sappiamo su Atlas?

Sebbene il teaser, che potete vedere qui sopra, non riveli molto, vediamo un montaggio di Atlas che si prepara per il suo viaggio fuori dallo spazio e un gruppo di tute high-tech che ricordano quelle della serie di videogiochi Titanfall. (È interessante notare che il modello originale dei mech nella storia del gioco si chiamava Atlas, anche se per il momento il collegamento con il film sembra solo casuale).

“Controllo missione, qui Atlas Shepherd“, recita il personaggio di Jennifer Lopez attraverso un sistema di comunicazione nel promo, dopo essere rimasta bloccata su un pianeta apparentemente senza vita. “Mi sentite?” La cantante e attrice non è nuova ai film di Netflix: solo l’anno scorso ha interpretato un’ex agente dell’esercito americano che cerca di salvare la figlia rapita in The Mother.

Atlas sarà disponibile in streaming dal 24 maggio. Nell’attesa, date un’occhiata alle nostre scelte dei migliori film di Netflix disponibili per la visione in questo momento, o alla nostra ripartizione dei film più interessanti in arrivo.