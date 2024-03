Nella notte degli Oscar 2024 che ha visto il trionfo di Oppenheimer e del suo ingegnere capo, Christopher Nolan, la serata si è svolta seguendo una rotta più o meno tracciata dalla maggior parte dei pronostici. Il film Universal ha portato a casa sette statuette, forse una di meno del previsto, dato che il sonoro è andato a La Zona di Interesse che ha portato a casa due premi; Emma Stone ha vinto il suo rush finale contro Lily Gladstone; Godzilla Minus One ha sbaragliato la concorrenza di grandi e costosi blockbuster.

Ci sono stati diversi momenti memorabili, in questa serata dei 96esimi Academy Awards, che, pure se non entreranno negli annali degli Oscar, vale la pena raccontare, per chi non ha seguito la cerimonia e per chi vuole ripassarla insieme a noi.

Oscar 2024: i migliori momenti della serata