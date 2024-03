L’ultimo adattamento cinematografico di Salem’s Lot (Le notti di Salem) di Stephen King ignorerà del tutto i cinema. Warner Bros. Discovery ha annunciato martedì che il nuovo film horror prodotto da New Line e basato sul romanzo bestseller di Stephen King del 1975 rinuncerà al lancio nelle sale e sarà presentata in anteprima esclusivamente sul servizio di streaming Max nel 2024. Al momento non sappiamo se il film in Italia debutterà in sala o in tv e in streaming su SKY dove di solito approdano tutti i contenuti MAX.

Né una data di uscita né un trailer sono stati resi disponibili al momento. Nel film disponibile solo in streaming, l’autore Ben Mears (interpretato da Lewis Pullman) “torna nella sua casa d’infanzia, Jerusalem’s Lot, in cerca di ispirazione per il suo prossimo libro, solo per scoprire che la sua città natale è preda di un vampiro assetato di sangue“, secondo alla logline ufficiale.

Il cast del film Salem’s Lot (Le notti di Salem)

A completare il cast ci sono Alfre Woodard (Luke Cage) nel ruolo del Dr. Cody, Makenzie Leigh (Gotham) nel ruolo di Susan Norton, Bill Camp (The Outsider) nel ruolo di Matthew Burke, Spencer Treat Clark (Animal Kingdom) nel ruolo di Mike Ryerson, Pilou Asbæk (Game of Thrones) nel ruolo di Straker e John Benjamin Hickey (The Big C) nel ruolo di Padre Callahan.

Il nuovo film Salem’s Lot (Le notti di Salem) proviene dai team di produzione dietro i franchise cinematografici Conjuring e IT. Gary Dauberman scrive, dirige e è produttore esecutivo. Altri EP includono James Wan, Michael Clear, Roy Lee e Mark Wolper.

Salem’s Lot (Le notti di Salem) è stato adattato per la prima volta dalla CBS nel 1979. La miniserie in due parti, con David Soul nel ruolo di Ben Mears, ha ricevuto tre nomination ai Primetime Emmy. Ciò fu seguito dall’uscita nelle sale di A Return to Salem’s Lot del 1987 , che fu commercializzato come sequel ma non includeva nessuno dei personaggi originali.