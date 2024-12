Salvatore Esposito entra nel cast d

Salvatore Esposito è l’ultimo nome ad unirsi al film biografico in lingua inglese sulle auto sportive, Maserati: The Brothers, che ora è in fase di riprese in Italia. Michele Morrone, Anthony Hopkins, Andy Garcia, Jessica Alba e l’attrice tunisina Maya Talem, anche lei nuovo acquisto del cast, completano il gruppo di protagonisti.

Il film è prodotto da Andrea Iervolino per la sua nuova società di cinema e TV The Andrea Iervolino Company e diretto dal premio Oscar Bobby Moresco (Crash). Le riprese si svolgeranno negli studi di Cinecittà a Roma, Modena e Bologna.

La Maserati è stata fondata nel 1914 in un garage nella città di Bologna, da tre fratelli: Alfieri, Ettore e Ernesto. Fin dai suoi albori, l’azienda, oggi nota per le auto di lusso, è stata legata al mondo delle corse automobilistiche. La prima vettura da Gran Premio della Maserati è quella che Alfieri Maserati stava guidando nella gara della Coppa Messina del 1927 quando ebbe un incidente quasi mortale. Alfieri morì qualche anno dopo all’età di 44 anni per le ferite riportate in quell’incidente. Nel 1937, i fratelli vendettero una quota di controllo dell’azienda che ora è di proprietà della Fiat.

La precedente società di Iervolino, ILBE Group – in cui era partner di Monika Bacardi – ha prodotto il biopic diretto da Bobby Moresco “Lamborghini: The Man Behind the Legend” ed è stato anche tra i produttori di ‘Ferrari’ di Micheal Mann con Adam Driver e Penélope Cruz.

Salvatore Esposito è su Sky in queste settimane con Piedone – Uno sbirro a Napoli.